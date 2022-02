Entre Giovanni van Bronckhorst et Giovanni Reyna, plus qu'une histoire de prénom

Giovanni Reyna was named after Claudio Reyna's former Rangers teammate Giovanni van Bronckhorst, they won the double together in 1999/00.Gio meets Gio in the #UEL. pic.twitter.com/tw27J5exwV — Squawka Football (@Squawka) December 13, 2021

Cours d'histoire (de) Gio.À l’occasion du huitième de finale de Ligue Europa entre Dortmund et les Rangers ce jeudi, Giovanni van Bronckhorst rencontrera Giovanni Reyna. L'un est un Américain de 19 ans, talent offensif à Dortmund ; l'autre un Néerlandais de 47 ans, entraîneur à Glasgow. Et pourtant, Giovanni Reyna et Giovanni van Bronckhorst partagent plus que leur prénom., a déclaré van Bronckhorst en conférence de presse.Et pour cause : au début des années 2000, Claudio Reyna, père de Giovanni, jouait avec van Bronckhorst dans les rangs des Rangers. Les deux s'entendaient si bien qu'en 2002, les Reyna ont donné à leur fils le prénom du coéquipier de Claudio. Ils sont toujours restés en contact et se voient, a précisé l’entraîneur des Rangers à propos de Reyna Junior.Un match dans le match.