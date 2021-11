En s'imposant contre la Bosnie, la Finlande met la pression sur la France

CG

Une raison de plus de l'emporter contre le Kazakhstan pour les Bleus.Dans l'autre rencontre du groupe D ce samedi, la Finlande s'est imposée sur la pelouse de la Bosnie-Herzégovine (1-3) et revient à un petit point de la France. Si Pukki a manqué un penalty à la 25minute de jeu, le buteur s'est transformé en passeur pour Forss quatre minutes plus tard. La partie aurait pu se compliquer pour les visiteurs après l'expulsion de Raitala en fin de première période, mais ils n'ont finalement pas vraiment tremblé en marquant deux buts supplémentaires par Lod et O'Shaughnessy.Entre-temps, Menalo avait redonné espoir aux copains de Pjanić, titulaire et capitaine, en reprenant au premier poteau un coup franc de Gojak. Un coup pour rien pour la Bosnie-Herzégovine, définitivement hors-jeu dans la course au Mondial, alors que la Finlande peut encore rêver de se qualifier en phase finale pour la première fois de son histoire. Pour cela, rien de plus simple : espérer un faux-pas de l'équipe de France ce soir et s'offrir une victoire à la maison contre ces mêmes Bleus trois jours plus tard.Attention à la petite frayeur, messieurs les champions du monde.