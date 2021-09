En retenant Mbappé, le PSG prive indirectement Bondy du jackpot

AH

Pas de pactole pour Bondy.L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid aurait finalement fait des heureux en région parisienne, et plus précisément chez lui, du côté de Bondy. Et pour cause : si le PSG avait accepté l'offre de 180 millions d'euros formulée par le Real Madrid, l'AS Bondy, club formateur du bonhomme, aurait reçu plus de 2 millions d'euros, par deux biais : une indemnité de formation et une contribution solidarité. Soit 310 000 euros pour la première, et 1,8 millions pour la seconde, d'après. Pas grave, ce n'est que partie remise pour l'AS Bondy, non ? Loupé.Car, en dehors de la probabilité de le voir quitter le PSG libre l'été prochain, Kylian Mbappé aura 23 ans le 20 décembre. Et alors ? Et bien la contribution solidarité n'est versée que pour des joueurs de moins de 23 ans. Pas de jackpot donc pour l'AS Bondy, qui ne l'avait pas touché non plus à l'arrivée de Mbappé à Paris en 2017, en provenance de Monaco. Et pour cause : un club professionnel ne peut pas verser d'indemnités de formation à un club d'un même pays. La municipalité de l'époque avait durement encaissé le coup. Aujourd'hui, la ville reste plus discrète sur le sujet.Merci Nasser.