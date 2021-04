En direct : Top chef, saison 12, épisode 10

Jouer leur avenir dans la compétition sur une sauce, un plat dégusté dans le noir complet et les légumes oubliés : c'est la vie qu'ont décidé de mener les sept derniers candidats en lice, qui se frottent ce soir lors de l'épisode 10 de Top Chef au palais d'Arnaud Donckele et d'un chef mystère. Comme quoi, il n'y a pas qu'en quarts de finale de la C1 que le suspense est garanti !

Par Simon Butel

Lessur la mine réjouie de Paul Pairet, je suis navré, mais ça ne passe pas plus cette semaine que les précédentes.Sarah fout de l'estragon dans sa sauce. Rien que pour ça, elle la mérite sa finale.Ta connaissance t'a dit contre qui Sarah perd en finale, @winnicott ?La sauce aux saveurs espagnoles de Bruno me hype bien, sur le papier.Ma nana trouve Bruno «» . Pour info, le dernier type qu'elle a trouvé touchant dans cette émission, c'est Thomas. On tient notre recalé du jour.Ah, ça y est, Matthias nous parle de ses origines. Vous saviez qu'il était originaire de Franche-Comté ?L'astuce de Matthias, c'est de prendre son temps. Quelqu'un lui a dit, qu'il en a pas, de temps ?Etchebest qui annonce à Sarran la future défaite de Pierre, ça me rappelle Courbis époque OM qui, à 0-4 à la pause contre Montpellier, avait sorti «» à Nicollin. «» , qu'il lui avait répondu Loulou. La suite est connue.Bidon ou pas, le discours de coach Sarran est en tout cas reçu cinq sur cinq par Pierre, qui prépare un repas de communion pour le chef Donckele.Je sais pas si Hansi Flick a dit à ses mecs « Faut mettre deux buts ce soir » hier, mais Michel Sarran juge lui bon de préciser à Pierre qu'il ne doit surtout pas se louper sur cette épreuve. Merci, Jean-Michel Évidence.Pierre qui a taffé pour Arnaud Donckele, on est d'accord, c'est comme si Clément Turpin arbitrait l'OL en Ligue des Champions ? Il faut se projeter, je sais.Donc même pour encenser un chef triplement étoilé, Hélène Darroze a besoin d'un prompteur ? Quelle misère.Okay, Momo est chaud. Ça promet.Pourquoi ils foutent tous des masques dans les coulisses, alors qu'ils en ont aucun en plateau ?Au poil, @babaji ! RAS. À présent je sais ce que ressentaient mes profs à la fac.On commence avec l'hommage à Thomas, petit ange reparti trop tôt dans le ghetto.Salut @stavosky ! Merci de ton soutien. C'était quoi au menu ce soir pour toi ?En attendant, je vous propose mon prono petit bras du jour : Sarah sortira pas ce soir. Je vois assez mal l'émission se finir avec six mecs et aucune nana. Cote à 1,05.Allez, plus que deux minutes de retard et on commence.Sur l'épreuve des sauces, il sera selon les fuites demandé aux candidats de créer une sauce susceptible de magnifier un blanc de poulet. Énorme pensée pour la sauce à l'estragon de ma mère.Autant vous dire, à ce sujet, qu'en tant que Nordiste j'en connais un rayon niveau sauces, et que je ne transigerai pas sur la qualité. Je viens d'ailleurs de m'envoyer une belle assiette de frites maison avec un duo de sauces Pita/Brasil, mes deux coups de coeur. Et vous, c'est quoi vos crushs en la matière ?Avant ça, nos sept concurrents s'écharperont sous les yeux du chef Arnaud Donckele alias « L'homme qui créait des sauces comme des parfums » . Quarante sauces au compteur, pépère. Mais combien de disponibles dans les friteries nordistes et belges ? C'est ça, le véritable juge de paix.Pour ceux qui comme moi il y a un quart d'heure ne connaissent pas l'épreuve de la boîte noire, le principe est le suivant : les candidats dégustent dans le noir concocté par un chef mystère, puis doivent ensuite essayer de le reproduire. Le plat, hein, pas le chef.Coucou les gourmets ! Vous non plus, vous ne voyez pas Liverpool et Dortmund renverser la situation ? Vous êtes au bon endroit : cet épisode 10 de Top Chef, avec sa terrifiante épreuve de la boîte noire, promet un joli suspense ! Coup d'envoi dans cinq minutes, selon le programme TV. C'est-à-dire dans neuf minutes en langage M6.