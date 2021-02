En direct : Monaco - Brest (0 - 0)

Monaco, de son côté, est sur onze matchs sans défaite en Ligue 1, vient de cogner le PSG au Parc et fait donc un candidat de plus en plus crédible au titre. Précision de taille, puisque je me suis fadé la recherche : avec 52 points, l'ASM est le meilleur quatrième de l'histoire du championnat après 26 journées. Et hop, une ligne de plus au palmarès !