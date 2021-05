En direct : le multiplex de 15h

Nîmes veut sortir de la zone rouge contre Reims, Nantes souhaite au moins garder sa place de barragiste à Brest, Lorient compte s'éloigner de la relégation face à Angers et Dijon pense à retrouver son honneur contre Metz. Voilà le planning de ce multiplex de 15 heures en Ligue 1. Alors, quelle équipe va réaliser la bonne opération pendant que l'autre va cogiter ? C'est ici que ça se passe !

Par Antoine Donnarieix

Ah, j'apprends que Farid Boulaya n'est pas titulaire aujourd'hui à Dijon. Bon, il va vraiment à avoir 0-0 du coup.Tiens, Yoane Wissa commence à se faire dézinguer par Mateo Pavlovic. Les Merlus sont vigoureux.@Darjaar et @Kimmich Liebe Dich : Salut les gars ! Je vois bien un 3-1 pour Lorient, un 1-1 entre Brest et Nantes et une victoire rémoise 2-1 à Nîmes. Pour Dijon-Metz, j'ai envie d'un 3-3 mais ça sent le 0-0.Il fait beau à Nîmes, ça donne envie.La vraie question du côté de Brest, c'est de savoir si Gaëtan Charbonnier a été remercié pour son doublé contre l'AS Saint-Etienne après avoir ciré le banc quasiment toute la saison ? La réponse est oui: le numéro 10 est titulaire aujourd'hui.Grosse ambiance à Dijon. Non, je déconne.Les joueurs font leur entrée sur la pelouse du stade Francis Le Blé! Et j'apprends grâce àque les Nantais toucheront chacun 50000 euros en cas de maintien en Ligue 1. Il y a de quoi se motiver pour aller chercher un résultat positif dans le Finistère...Sachez que Renaud Ripart s'est échauffé avec un bandeau blanc autour du crâne (cela fait suite à sa blessure contre Lens la semaine dernière). On attend de voir ça sur la pelouse dans cinq minutes.Et à voir la réaction de Ghislain Printant en tribune, cela fait un bien fou.Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les Girondins de Bordeaux sont en train de souffler un grand coup face à Rennes. Les Bordelais mènent 1-0 et prennent provisoirement huit points d'avance sur Nantes. Le maintien sent bon.Salut les mioches ! Alors, vous êtes bien installés dans votre canapé pour suivre l'actualité du bas de tableau ? Vous avez bien raison: Nîmes (19ème, 31 points), Nantes (18ème, 31 points), Lorient (17ème, 35 points) jouent leur survie dans le championnat de France. Il va y avoir du sport et beaucoup de pression, mais nous sommes là pour ça, non ?