En direct : la course pour le maintien en Ligue 1

Metz au Parc des Princes, Saint-Étienne à la Beaujoire et même Bordeaux à Francis-Le Blé... C'est ici que des destins se brisent ou que des miracles s'opèrent. Car ce samedi soir, deux de ces équipes seront officiellement en Ligue 2 tandis que la troisième aura une dernière chance en barrage.

Votre dernier XI de la saison #SB29FCGB pic.twitter.com/tlMNQn6CEh — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 21, 2022

Le dernier de la saison, concocté par Michel Der Zakarian pour affronter les @girondins ⤵#TeamPirates #SB29FCGB pic.twitter.com/V0ebUCefvI — Stade Brestois 29 (@SB29) May 21, 2022

#PSGFCM [ ] Le de départ messin vous est présenté par AXIA Interim ! AXIA Interim https://t.co/Je0NKMWd06 pic.twitter.com/fWFSL3vYC0 — Fc Metz ☨ (@FCMetz) May 21, 2022

Notre XI de départ pour clôturer la saison ! #PSGFCM pic.twitter.com/kFEvExFMeU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 21, 2022

Et Metz qui exploite plutôt bien les contres ! Lamkel Zé est une bénédiction pour les Messins.Sympa ce maillot brestois avec une touche de bleu et un logo vintage !Polo manches courtes pour Dupraz... Nouveau haut porte-bonheur ?Le match du PSG a pris une trentaine de seconde de retard à cause de l'annonce de la prolongation de Mbappé... Tout est permis.20h56 : En plus, au match aller, le commentateur de PSG TV avait souhaité un scorepour le match retour.Bon, Mbappé vient officiellement d'annoncer sa prolongation. Metz va serrer les fesses...Allez les Bordelais, le calvaire est bientôt terminé... La Ligue 1 aussi.On termine avec! Voici comment les bretons vont terminer la saison :Et dans le Forez, qu'est ce que Dupraz nous a concocté pour se sauver ?On passe à. Honneur aux Canaris !Au tour des Messins !On commence avec les compos du PSG contre Metz !