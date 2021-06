En direct : Hongrie - France (0 - 0)

Bénis le Hongrois, ô Seigneur,

Fais qu'il soit heureux et prospère,

Tends vers lui ton bras protecteur

Quand il affronte l'adversaire !

Donne à qui fut longtemps broyé

Des jours paisibles et sans peines.

Ce peuple a largement payé

Pour les temps passés ou qui viennent.



Aux Carpates, sur ton conseil

Nos aïeux osèrent s'étendre.

Quelle belle place au soleil

Tu aidas nos pères à prendre !

Aussi loin que de la Tisza

Et du Danube le flot danse,

Aux fils héroïques d'Arpad,

Tu as prodigué l'abondance.



Tu fis onduler, à l'instar

Des mers, les épis dans nos plaines,

Et tu permis que du nectar

De Tokay nos coupes soient pleines.

Grâce à toi, nos drapeaux ont pu

Flotter chez le Turc en déroute,

Les murs de Vienne être rompus

Par Matyas et ses noires troupes.