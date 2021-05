En Chine, il achète un club et oblige le coach à aligner son fils de 126 kilos

1

LF

Shihua He peut remercier son papa.Sans lui, le joueur de 35 ans ne serait probablement pas titulaire au sein du Zibo Cuju. Son père, homme d'affaires, a récemment acheté le club de seconde division chinoise, et dicte ses choix à l'entraîneur. Hongyi Huang est donc contraint d'aligner le fils du propriétaire, qui ne dispose pas de qualités évidentes. Et pour cause, celui qui a hérité du numéro 10, évidemment, pèse 126 kilos. Son équipe est actuellement dernière de la China League One, avec un match nul et quatre défaites.Autant dire qu'il ne fait pas le poids.