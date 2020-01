El-Arabi offre le derby à l'Olympiakos

18

Olympiakos (4-2-3-1) : Sà - Elabdellaoui, Semedo, Ba, Tsimikas - Camara, Bouchalakis - Podence (Christodoulópoulos, 59e), Valbuena, Masouras (Benzia, 45e) - El-Arabi. Entraîneur : Pedro Martins.



Panathinaïkos (4-2-3-1) : Dioudis - Insua, Schenkeveld, Poungouras, Johansson - Donis, Kourmpelis - Chatziogiovannis (Mendoza, 78e), Zahid (Bech, 72e), Bouzoukis - Macheda. Entraîneur : Giorgos Donis.

MR

Youssef et Mathieu sur le toit de l'Olympe.Avec la défaite du PAOK Salonique ce samedi sur la pelouse de l'Aris Salonique (4-2), et le retour de blessure de Valbuena, l'occasion était parfaite pour l'Olympiakos de reprendre la tête du classement. Problème, dans un stade Karaïskakis à huis clos, les joueurs de Pedro Martins ont eu toutes les peines du monde à déstabiliser leur ennemi juré. Mais c'était compter sans leur duo de choc composé d'El-Arabi et Valbuena, qui les a encore sortis d'un sacré pétrin.Pourtant, dans le premier acte, Valbuena se fait dézinguer à chaque prise de balle, et El-Arabi est coincé entre les deux tours de contrôle adverses. Heureusement, après une première mi-temps timide, la faute à deux équipes brouillonnes et prévisibles, les intentions sont meilleures. Mais ni Benzia ni Christodoulópoulos ne parviennent à ouvrir le score pour l'Olympiakos. En face, Macheda n'est pas plus adroit, et les nombreuses fautes n'aident pas le match à s'emballer. Finalement, à un quart d'heure du terme, El-Arabi délivre son équipe après un magnifique centre du métronome tricolore (1-0, 74). Après ça, plus rien ne sera marqué, et grâce au dixième but du Marocain en championnat, l'Olympiakos remporte le derby des éternels ennemis. Largement suffisant pour ne plus vouloir quitter le championnat.