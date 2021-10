Il était une fois en Armorique !

Un vent de fronde souffle sur la Bretagne armoricaine

En 66 ans d'histoire, on n'avait jamais vu ça. Une équipe d'amateurs de Division supérieure régionale (DSR, le 5niveau d'alors) atteint les 8de finale de la Coupe de France 1972-1973 en écartant quatre équipes de deuxième division. À la télé, Michel Drucker donne même les résultats des Rouge et Noir en direct les dimanches de l'épopée. À la gare, le speaker accueille les voyageurs d'un tonitruant :Un lustre plus tard, Jean-Jacques Annaud s'inspirera de l'aventure pour tourner Coup de tête , où En Avant Guingamp (EAG) devient Trincamp, l'équipe fictive du film. À l'époque, le club breton ne fait déjà rien comme les autres. Son coach, Sylvestre Salvi, n'a que 22 ans et il évolue sur le terrain avec ses potes. Son président, ambitieux et novateur, arrivé l'été précédent, est trentenaire et s'appelle Noël Le Graët (si, si, l'actuel boss de la Fédé a eu un jour 30 ans). De 1970 à 1977, l'ancien patronage du Trégor va connaître quatre montées en sept ans et changer de dimension. À son rythme. Sous l'égide conjuguée d'une bande de copains qui se connaissent depuis l'enfance et d'un dirigeant qui va tout bouleverser, à coups d'idées avant-gardistes et de recrutement autochtone. Ensemble, ils posent les fondations d'un culte vivace qui dure encore...En ce temps-là, la France pompidolienne va bientôt encaisser le premier choc pétrolier et digère les effluves de Mai 68. On manifeste dans tout le pays : pour le droit à l'avortement à Paris ; contre l'extension du camp militaire du Larzac, dans l'Aveyron ; à Besançon, la grève de Lip devient un symbole international des luttes ouvrières... Un vent de fronde souffle également dans le petit monde de la balle ronde grâce au, un magazine alternatif proche du PCF et de Mouvement Football Progrès, une association affiliée au Stade lamballais (Côtes-du-Nord, l'ancien nom des Côtes-d'Armor). Peu ou prou, tous prônent un jeu offensif, basé sur la défense en ligne et un 4-2-4 des familles, ainsi qu'un management autogéré. C'est dans ce contexte que le destin d'En Avant, vénérable et anonyme club breton, va basculer. Entre le 17 décembre 1972 et le 18 mars 1973, l'ancienne association laïque, née en 1912, élimine Laval, Brest, Le Mans et Lorient en Coupe de France, alors qu'elle évolue trois divisions plus bas.Cette génération de joueurs du cru (22 ans de moyenne) qu'on pourrait croire sortie de nulle part a commencé à faire parler d'elle trois ans plus tôt en atteignant les quarts de finale de la Coupe Gambardella, l'épreuve nationale des juniors. Près de la moitié d'entre eux joueront même en D2, à l'été 1977. Le début d'une autre vie pour le club costarmoricain., promet Yvon Schmitt, une des pierres angulaires de la parenthèse enchantée.En octobre 2017, Noël Le Graët a invité les joueurs d'En Avant de cette fameuse saison 1972-1973 à assister à France-Biélorussie au Stade de France et à dormir à Clairefontaine. Son tribut à sa tribu. Le lendemain, lors d'un déjeuner, devant tout le groupe, il en remet une couche :, se souvient Sylvestre Salvi, l'entraîneur-joueur de ces années-là, dans un bar de la place du Centre.(boîte de produits surgelés, rachetée en 1986)Quand Albert Briand, la cheville ouvrière du club, lui propose la présidence en juin 1972, le futur maire de la ville (1995-2008) traîne dans les parages depuis quelque temps déjà., raconte-t-il dans le vaste bureau de sa holding dans le centre de la cité de Basse-Bretagne.D'emblée, il débauche un milieu de terrain de Perros-Guirec de 22 ans pour en faire son entraîneur-joueur., justifie-t-il. La trouvaille se nomme Sylvestre Salvi qui s'attelle sans attendre à sa double peine jusqu'en 1975. Pour le faire venir, Le Graët lui octroie un micro-salaire (400 francs, soit 60€ d'aujourd'hui), lui dégotte un boulot dans des abattoirs et une petite télé.Chaque année, à partir de 1972, En Avant pique un ou deux joueurs à la concurrence dans la région., jauge Yvon Schmitt, l'arrière central des années folles, qui a commencé en équipe première en 1968, à 17 ans, et qui poursuivra jusqu'en 1980. Dans les faits, cette générationpasse tout son temps à taquiner la balle depuis l'enfance : en club, dans les compétitions scolaires du jeudi, à la récré, lors des tournois de sixte de fin de saison et pendant les colonies de vacances à Bréhec l'été sur la côte, tenues par des dirigeants d'EAG. Il y avait deux clubs dans la ville : le Stade Charles-de-Blois, le patronage religieux, et En Avant, le collectif des laïcards., poursuit Alain Guyader, qui débutera en équipe fanion en 1973.Trois ans avant son parcours en Coupe de France, Guingamp s'est offert une répétition générale en Gambardella, où il atteint les quarts au printemps 1970, seulement battu par l'AS Saint-Étienne (0-1), futur vainqueur, dans laquelle figurent Lopez, Synaeghel, Santini, Patrick Revelli, Sarramagna et Merchadier qui brilleront partout en Europe, quelques années plus tard., observe Yvon Schmitt. L'ossature de l'équipe de 1973 est déjà en place : le gardien (Reyt), les frères Le Coz (Jean-Yves et Hervé) au milieu, les deux Yvon (Schmitt et Allain) en défense centrale ou comme demi-défensif, Cozic à l'aile gauche et Michel André, l'avant-centre. Après avoir décimé la concurrence régionale, les Bretons éliminent à la suite Rennes, Nantes et La Rochelle avant de chuter contre les Verts.Cette horde d'irréductibles Bretons est un savant mélange d'étudiants, d'ouvriers et d'employés du tertiaire. De fortes têtes aussi,, rappelle l'impayable Michel André, de toutes les aventures jusqu'en 1978, en déballant un grand sac de sport rempli de coupures de presse dans sa maison de Ploumagouar. Pour les récompenser de leur parcours, la ville leur offre cette année-là un week-end à Paris pour assister à la finale de la Gambardella (Lyon-ASSE), puis à celle de la Coupe de France (Saint-Étienne-Nantes)., poursuit André. La saison suivante, en 1970-1971, la moitié de l'équipe junior participera à la remontée de l'équipe fanion en DSR, première des ascensions de l'entité bretonne.En Avant Guingamp vient d'un temps immémorial. Du début du siècle dernier, précisément. Comme à Auxerre, avec qui il a tant en commun, c'est un dénommé Deschamps qui a fondé le club, sauf que celui-là se prénomme Pierre et non Ernest-Théodore, qu'il n'est pas abbé, mais directeur d'une école primaire. La structure omnisports est un patronage laïc encadré par des instituteurs de la IIIRépublique où on pratique la gym, l'athlé, où on manie les armes et tripote la gonfle. Le maillot rouge et noir du collectif fait écho au mouvement progressiste anticlérical, matrice de toute la gauche en Bretagne ; la locution « En Avant » se réfère, quant à elle, aux journaux socialistes qui prospèrent alors en Europe. Elle deviendra même le cri de ralliement des paysans du cru en révolte contre les faillites et les saisies dans les années 1930. En face, le Stade Charles-de-Blois, né la même année, est affilié à l'institution Notre-Dame et arbore des paletots bleu et blanc., résume Noël Le Graët. Le derby guingampais reproduit l'affrontement politico-religieux de l'époque où la compétition sportive dresse face à face deux visions du monde irréductibles, mais semblables dans leur aspiration à border toute la société civile. Comme dans, le roman de Louis Pergaud publié en... 1912, plus de soixante années d'âpres batailles entre Longeverne et Velrans, les deux villages belligérants du bouquin, suivront.Au tournant des années 1950, les Rouge et Noir pactisent déjà avec la Coupe de France dont ils atteignent les 32de finale, deux années de suite (1950, 1951), alors qu'ils jouent en Division d'honneur (4niveau). Pendant la guerre, un nouveau président est arrivé. Hubert Couquet dirige les usines Tanvez, principal pôle industriel du Trégor, où un millier d’ouvriers fabriquent du matériel agricole. Couquet offre du gratin aux amateurs les plus talentueux, d'où qu'ils viennent.(Meurthe-et-Moselle), rapporte Yvon Schmitt.Battu aux élections municipales, Couquet quitte la Basse-Bretagne, et le club, en 1959, pour prendre des responsabilités au Parti radical socialiste à Paris. Ça tombe bien :, comme le psalmodie Dylan, au début de la décennie suivante.En Avant n'aura pas à souffrir du départ de son président, ni de la fermeture des usines Tanvez en 1966. Ses jeunes pousses vont le sortir de l'anonymat pour toujours. L'équipe de Gambardella est prête à briller à l'étage au-dessus., renseigne Michel André. À l'été 1972, les Guingampais entament un nouveau cycle., se souvient Jean-Michel Cozic, arrivé en 1961, à l'âge de 9 ans. En Coupe, les Rouge et Noir entrent au 3tour et éliminent le voisin de palier, le Stade Charles-de-Blois (DSR, 5-1), puis Louannec (3-0) et Lamballe (3-0),, apprécie André. Le 17 décembre 1972, ils se rendent à Laval (D2), sans illusions. Quelques dimanches plus tôt, ils ont perdu en championnat (0-2) contre l'équipe B du club mayennais., raconte Sylvestre Salvi.90 minutes plus tard, les Lavallois et le référé ont cessé de glousser. Les quatre voitures particulières repartent en Bretagne, flanquées d'une quinzaine de supporters, qualification en poche (2-1).Au septième tour, trois semaines plus tard, à Roudourou, le stade municipal habituellement dévolu à Charles-de-Blois, c'est Brest qui passe à la trappe (2-1) devant 4540 spectateurs ., persifle Michel André, auteur d'un doublé, ce dimanche-là. En 32de finale, Guingamp reçoit de nouveau, mais doit s'exiler à Fred-Aubert à Saint-Brieuc, pour accueillir Le Mans, faute d'enceinte aux normes dans la ville., jure Yvan Le Quéré,, ailier droit hirsute et prof d'anglais dans le civil, en équipe première dès 1966 à dix-sept ans, qui reçoit chez lui à Pabu. Heureusement pour eux, les Bretons disposent en Michel André d'un numéro neuf à l'anglaise, façon années 1970 : dur au mal, cheveux mi-longs, chaussettes baissées et moustache à la Cétautomatix, le forgeron d'Astérix. Trois buts en suivant plus un penalty en fin de match qu'il offre à Sylvestre Salvi scellent le sort des Sarthois (4-2)., s'esclaffe le buteur. Place du Centre, un car-podium rediffuse le match pour le plus grand bonheur des Guingampais. Certains joueurs rentrés en voiture ne l'atteindront jamais tant l'esplanade ploie sous le nombre., enchérit Cozic, qui s'éclipse l'année suivante.(entraîneur d'En Avant en 1978, en D2 ; vainqueur de la Coupe de France en 1965 et 1971 comme joueur avec Rennes), explique Yvan Le Quéré, qui s'arrêtera en 1982 et qui entraînera le club cinq ans plus tard. En 16de finale, l'armada rouge et noir poursuit sa tournée triomphale dans l'Ouest en affrontant une quatrième équipe du groupe Nord de la D2 d'alors (36 équipes réparties en deux poules) : le FC Lorient à Brest. 18 006 spectateurs, record de l'Armoricaine battu. Un coup de chausson d'André, un autre de Le Quéré suffisent pour se qualifier (2-1). Il faut remonter treize ans en arrière pour trouver trace d'un exploit vaguement comparable : l'AS Gardanne (6niveau) d'Isidore Pardo, le père de Bernard, élimine Toulouse (D1) en 16de finale en février 1960, avant de chuter contre Lille (D2) en suivant."Vous foutez la pige aux pros.", se remémore Sylvestre Salvi., poursuit Yvon Schmitt. Depuis l'élimination du Mans au tour précédent, les médias se pressent dans le bourg de Basse-Bretagne. Sylvestre Salvi prend la pose avec des marins pêcheurs à Ploumanach, langouste en main ; une équipe de la 2chaîne interroge les frères Le Coz, Salvi et Michel André au moment du tirage des 16, plastronne ce dernier, clope au bec., dit-il aujourd'hui. France Inter clôt le bal après la qualif' contre Lorient d'uns'enthousiasme, lui, sur le jeu développé et édite un numéro spécial sur En Avant., se rappelle Yvon Le Quéré.Le huitième de finale contre Rouen (cinquième formation de D2, toujours du groupe Nord) doit se dérouler par aller-retour., promet une banderole dans le stade de la route de Lorient. La première manche a lieu à Rennes (26 000 spectateurs, 0-5), et c'est déjà le match de trop.(2tour des législatives de 1973, NDLR), relate Salvi., peste Yvan Le Quéré. L'homme qui boit du Ricard avant le match le plus important de leur vie à tous et qui a oublié ses chaussures s'appelle Jean-Yves Le Coz, c'est, selon l'avis quasi unanime de ses partenaires. Il mourra prématurément. Yvon Schmitt, l'Ordralfabétix de la défense bretonne, le seul à dépasser le mètre quatre-vingt avec Michel André, se fait une rupture du croisé, dès le début du match. Les Normands se méfient."Gamin, la fête est finie", se rappelle l'homme aux chaussettes baissées, qui rétorque :La clôture du bal approche. Une semaine plus tard, Robert-Diochon, l'enceinte rouennaise, fera le plein en dépit du score de l'aller. Les Bretons résistent un peu mieux (0-3). Deux défaites qui appellent néanmoins des lendemains qui pogotent.Guingamp finit son année à la 3place en DSR derrière Rennes C et Laval B., rapporte Salvi., relance Schmitt. Les années suivantes, les Rouge et Noir iront en Tunisie, en Suisse, en Grèce, en Corse... Bien vite, ces vacances se transformeront en stage d'avant-saison, même si les épouses continueront d'être invitées. Le club se professionnalise. En mai 1974, En Avant monte en DH. Noël-the-Great va inventer les gains marginaux avant tout le monde. Les Bretons se déplacent la veille des matchs., avise le futur président de la FFF. Il fixe aussi des feuilles de route qui courent sur cinq semaines avec des objectifs de points, de classement et un intéressement sur les recettes aux guichets. Avec l'argent de la Coupe, le club a fini de payer la dernière échéance du stade Yves-Jaguin, sa paroisse païenne historique, sur les hauteurs de Pabu. Il est propriétaire de son enceinte, comme l'AJ Auxerre, son modèle.(au milieu des années 1970), estime Yvan Le Quéré.En 1975, Guingamp ne monte pas, mais gagne la Coupe de l'Ouest et atteint les 16de finale de la Coupe de France, éliminé par Lille, sur deux matchs., s'emballe Hervé Le Goff, venu de Lannion en 1974 et qui jouera en D2 jusqu'en 1984.Chaque année, un ou deux joueurs venus des Côtes-du-Nord, du Morbihan ou du Finistère voisins rejoignent En Avant : Jacques Cadran, Alain Thiboult, Roger Gill ; Hervé, Patrick et Gilbert Le Goff qui n'ont aucun lien de parenté ou encore Christian Gourcuff (1978-1980), venu de l'US Berné (Morbihan) en concurrence frontale avec Guy Stéphan, arrivé, lui, de Perros-Guirec, deux ans plus tôt., récapitule Yvon Schmitt.En 1976, le petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il monte en CFA, le Championnat de France amateur, la 3division, qui compte alors six groupes de seize équipes, réserves professionnelles incluses. Guingamp n'est pas un collectif de gaziers, de petits épargnants profiteurs. Les Bretons terminent deuxièmes dès la première saison juste derrière la réserve du FC Nantes qui peut aligner certains dimanches Tusseau, Bibard, Baronchelli, Pécout, Sahnoun (que des futurs internationaux) ou encore Desrousseaux, Guy Lacombe, Vendrely, Van Straelen ou Bruno Steck. Ils ne restent donc qu'une saison avant de rejoindre la D2 l'été suivant., convient Guy Stéphan au téléphone. Au fil des ans, Noël Le Graët s'adapte. Il négocie ferme les prix des transferts comme ceux des nuitées d'hôtel ou s'acoquine avec une clinique parisienne en pointe sur les opérations du ménisque. En D2, En Avant se déplace en avion au contraire de beaucoup d'équipes pros. Tous les joueurs sont payés pareil, soit 2500 francs (381€ d'aujourd'hui), un peu moins que le SMIC, et ont un boulot à côté., témoigne Yvan Le Quéré., conjecture Jean-Michel Cozic.Finalement, le vainqueur de la Coupe de France 2009 et 2014 va rester seize ans en D2 (1977-1993), avant de replonger furtivement en troisième division et de reprendre derechef son envol (montée en D1 en 1995). Ce long séjour dans l'antichambre de l'élite lui aura permis de se structurer à son rythme, de prendre le statut pro en 1984 (, euphémise l'Abraracourcix costarmoricain) et de rejoindre le Roudourou, sa nouvelle arène en 1990. Au fil du temps, Guingamp s'est bâti un écosystème unique en France, bâti sur un actionnariat divers (plus de 150 entreprises et le système des Kalon, des socios qui pèsent 6,5% des parts) et des infrastructures hyper développées. Sportivement, le club continue de perpétuer un esprit maison qui rassemble bannis, revanchards, seconds couteaux et prospects régionaux. Un biotope singulier qui autorisait l'ancien président Bertrand Desplat à estimer que. Une antienne qui permet de ne pas craindre la descente, même quand le club y est contraint, comme il y a deux ans., assure Yvan Le Quéré.De son côté, Yvon Schmitt qui a tout fait dans ce club, y compris découvrir certains jeunes talents (Guivarc'h, Rouxel, Carnot, Yahia, Coco Michel...), ne pourra plus s'en retourner à Yves-Jaguin, détruit en début d'année 2019, où il n'aimait rien tant que convoquer les fantômes de jadis :