Droits TV : Après beIN et Canal+, Free attaque à son tour la LFP

Le groupe vit bien.Alors que beIN SPORTS et Canal+ ont déjà attaqué la LFP afin de résilier le contrat qui les lie à la Ligue concernant la diffusion du championnat de France, Free va en faire de même. Diffuseur en quasi-direct de la première division, via son site et son application Free Ligue 1, la société de Xavier Niel ne souhaite plus payer le montant du contrat établi en 2018, avant le fiasco Mediapro. Le fournisseur d'accès à internet estime qu'il y a unedes prix depuis la signature du nouvel accord entre la LFP et Amazon.Le géant américain de la vente en ligne a récupéré les droits de la Ligue 1 pour 250 millions d'euros là où Mediapro devait initialement s'acquitter de 800 millions. Free réclamerait ainsi que son contrat, estimé à 42 millions d'euros par saison, soit revu à la baisse et aligné sur le différentiel entre les montants des contrats signés par le groupe espagnol et l'entreprise de Jeff Bezos.Le championnat du siècle ne fait décidément pas recette.