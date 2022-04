Dortmund plie Wolfsburg

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Kobel - Rothe (Bynoe-Gittens, 88e), Akanji (Pongračić, 65e), Zagadou, Can - Witsel (Reinier, 77e), Bellingham - Reus, Brandt (Moukoko, 65e), Wolf (Semić, 88e) - Haaland. Entraîneur : Marco Rose.

Wolfsburg (3-4-2-1) : Casteels - Lacroix (Mbabu, 45e), Bornauw, Brooks - Baku, Arnold, Schlager (Vrancks, 62e), Gerhardt - Wind (Białek, 82e), Kruse (Roussillon, 46e) - Lukas Nmecha (Felix Nmecha, 62e). Entraîneur : Florian Kohfeldt.

Les autres résultats :

Wolfsburg a de quoi être vert.Au Westfalenstadion ce samedi après-midi, le Borussia Dortmund n'a fait qu'une bouchée de Wolfsburg (6-1). Le tout en une mi-temps.Bien partis, les Jaunes ont mis le pied sur le ballon et entamé leur festival. D'abord signé Tom Rothe, 17 ans et baptême du feu en Bundesliga, venu s'élever plus haut que tout le monde sur corner afin de placer sa tête. Libérés, lesenchaînent, emmenés par l'accélération d'Erling Haaland, au service d'Axel Witsel d'un extérieur du gauche, offrant au Belge un face à face serein avec son compatriote Koen Casteels. À la fête, les hôtes concluent le bal de ces 45 minutes inauguratrices avec Manuel Akanji, reprenant d'une jambe tendue, le joli coup franc de Reuspuis Emre Can, d'une tentative à l'entrée de la surface, non-maîtrisée par Casteels. En vue, Haaland y est finalement allé de sa réalisation, seul à la retombée de la passe du virtuose Reus. Pas le temps d'attendre.Loin d'être rassasié, l'attaquant inscrit le doublé dès le retour des vestiaires. En combinaison avec Julian Brandt, le géant norvégien a achevé son œuvre d'un missile sous la barre, son dix-huitième but de la saison. En face, c'est Felix Nmecha, entré en jeu, qui a manqué son duel avec Gregor Kobel (80), suivi d'un tir surpuissant de Ridle Baku afin de, légèrement, réduire la marque. Encore une rencontre sans clean-sheet du côté du BVB.Malgré tout, le Borussia Dortmund (63 points) reste solide dauphin du Bayern Munich et revient donc, provisoirement, à six unités du leader. En bas de tableau, Wolfsburg est toujours en sécurité au treizième rang mais devra faire attention dans la course au maintien, notamment avec le succès du Hertha devant Augsbourg (1-0) et le nul à Stuttgart devant Mayence (0-0). On notera également le brillante victoire du surprenant Fribourg contre Bochum (3-0).