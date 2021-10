Dortmund passe leader, Leipzig ramène un point de Fribourg

Victorieux de Mayence (3-1) grâce (encore) à un doublé de son cyborg norvégien, Dortmund s'installe provisoirement en tête de la Bundesliga. Fribourg a inauguré son Europa-Park avec un nul contre Leipzig (1-1), alors que le Hertha a surpris l'Eintracht (1-2).

Dortmund passe leader après un succès plutôt tranquille contre Mayence (3-1). Les Marsupiaux vont s'illustrer d'entrée par Reus, dont la puissante reprise du gauche punit le dégagement cafouillé de Stachet nettoie la lucarne de Zentner. Mais Mayence n'a pas la co-meilleure défense outre-Rhin pour rien et reste dans le match à la pause grâce à un sauvetage in extremis de Niakhaté sur sa ligne devant Bellingham (45+1). Attendu après un mois loin des terrains, Haaland obtient un penalty qu'il transformeet plante son doublé en toute fin de match. Mais la défense desn'a pas échappé pas à son but encaissé quotidien, via Burkardt. Le vrai point négatif de l'après-midi : Dortmund a la moins bonne défense du top 6 et n'a pas un seulà son actif cette saison. Ce qui n'empêche pas de mettre une petite pression sur le Bayern avant le choc face au Bayer dimanche.Hertha, pour une fois le goût des choses simples. Dans un duel équilibré, les hommes de Pál Dárdai ont fait bon usage des centres : celui à mi-hauteur et dans la bonne zone de Darida a permis à Richter de marquer de l'épaule; celui rasant de Mittelstädt a laissé l'espoir néerlandais Ekkelenkamp doubler la mise. L'erreur de jugement de Schwolow causera un penalty et des sueurs froides, mais la Vieille Dame, désormais douzième, n'a plus besoin d'hélium.Inauguration réussie. Pour sa première en Bundesliga dans son Europa-Park flambant neuf, Fribourg décroche un bon point contre Leipzig et demeure troisième. Forsberg se charge de transformer la sentence après une faute de Lienhart sur Nkunku. Jeong, lui, ouvre le compteur du SCF dans son nouveau stade, sur un centre de Grifo. Une bonne chose, alors que l'arbitre avait ignoré la grosse faute de Simakan sur Holer, dans la surface (49). En attendant de se frotter au PSG mardi, le RB Leipzig reste bloqué en milieu de tableau en Bundesliga.Le dernier contre l'avant-dernier, au coup d'envoi. En dépit des tentatives de Tillman (Fürth), Holtmann ou Polter (Bochum), ce duel de malheureux ne trustera ni les annales ni les podiums. Mais il ravira le compact parcage visiteurs et la famille du capitaine Losilla , dont la tête dure a libéré Bochum, qui sort de la zone rouge. Avec un petit point en huit journées, Fürth est le Ducobu de l'élite allemande.Wolfsburg dans l'impasse. Leader de Bundesliga durant quatre journées, le VfL pointe désormais au sixième rang et n'a plus gagné depuis plus d'un mois. Dominateurs mais stériles, les Loups frappent le montant par Lukebakio (25), et ne peuvent que constater les dégâts causés par le duo Haraguchi-Awoniyi, après un contre d'école. Hormis un coup de casque de Weghorst, la réponse verte fluo est effacée. Pire, Casteels se loupe totalement sur une tête basique de Becker. Silence, ça plonge.