Djibril Cissé prochainement au Panathinaïkós Chicago

AL

La capitale du jazz et de la house accueille un DJ.Alors qu’on le pensait définitivement retiré des terrains après un ultime interlude en Suisse romande jusqu’en 2019 (Yverdon), Djibril Cissé va rejoindre le Panathinaïkós Chicago à partir du 20 juillet.Club de NPSL4 (quatrième division américaine) fondé par un père et son fils issus de la diaspora grecque et fanatiques du Panathinaïkós, la petite entité créée il y a un peu moins de deux ans entretient des liens amicaux forts avec le géant athénien. La venue de Cissé, véritable légende des(55 pions en 89 matchs entre 2009 et 2011), suit donc une certaine logique. Il semblerait également que l’ex-Auxerrois et Marseillais ait l’intention d’organiser des camps d’entraînement pour les jeunes et les adultes de l’Illinois.Sortez les trèfles.