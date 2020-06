Désaccord sur les abonnements en virage à l'OM

1

GL

Pas de soldes non plus en tribunes.La traditionnelle réunion annuelle qui rassemble dirigeants et représentants des groupes de supporters de l’OM pour évoquer les abonnements en virage s’est tenue ce mardi, au stade Vélodrome. Et visiblement, tout ne s'est passé comme prévu., rapporte l’un des participants àLes incertitudes sanitaires qui entourent la reprise du championnat, le retour ou non du public et dans quelle proportion, en septembre, rendent les fans hésitants.métaphorise un des représentants des supporters., confirme un autre., explique aussi, toujours pour le quotidien marseillais, un responsable d’une association de supporters.L’argent peine définitivement à rentrer dans les caisses de l’OM.