Depay délivre les Pays-Bas

Le bijou de Lang

Depay se rapproche de Van Persie

Pays-Bas (3-4-1-2) : Cillessen - Teze (De Vrij, 46e), De Ligt, Martins Indi - Hateboer (Dumfries, 46e), Koopmeiners, De Jong, Malacia - Gakpo - Lang (Bergwijn, 73e), Janssen (Memphis, 73e). Sélectionneur : Louis van Gaal.

Pays de Galles (5-3-2) : Hennessey - Thomas, Mepham, Rodon (Gunter, 67e), Davies, Burns (Roberts, 46e) - Smith (Ramsey, 63e), Ampadu, Wilson - Johnson, James (Bale, 70e). Sélectionneur : Robert Page.

CB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À joueur spécial, fin de match et record spéciaux. Memphis Depay, le clivant numéro 10, est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas en offrant le succès aux Bataves au terme d'une fin de match complètement renversante. Une copie quasi conforme du match aller , la semaine dernière, quand les Néerlandais avaient déjà arraché la victoire dans les arrêts de jeu par l'intermédiaire de cette grande tige de Wout Weghorst.Dans un match parti sur un rythme qui nous a rappelé que la plupart des footballeurs sont en ce moment en vacances, il a d'abord fallu un éclair de celui qui prétend « avoir rendu le football belge intéressant » pour dessiner une victoire et la première place du groupe 4 aux Pays-Bas. À l'origine, Jordan Teze récupère le ballon haut, trouve le revenant Vincent Janssen - première sélection depuis 2017 - en appui, qui balance à Noa Lang en le priant de bien vouloir se dépatouiller seul. Le Neymar néerlandais s'y attelle : il s'amuse de Rodon et Davies pour tromper Hennessey d'une frappe tendue à l'entrée de la surface. C'est ensuite Cody Gakpo qui profite des déboires défensifs gallois, en ayant le loisir de s'enfoncer dans l'axe, frapper une première fois, voir le ballon lui revenir sans opposition, tenter encore sa chance et battre Hennessey, impuissantEt puisqu'il fallait un peu de suspense, Teze se rend coupable d'une sortie de balle hésitante, et les Pays-Bas en paient le prix fort : Harry Wilson lance Brennan Johnson en profondeur, puis le jeune attaquant (21 ans), tout juste promu en Premier League avec Nottingham, croise une frappe impeccable à ras de terre qui ramène les Gallois dans la partie. Avec un poil de précision et d'application supplémentaire, les Pays-Bas auraient pu plier le match plus tôt. Et les Bataves ont failli s'en vouloir : dans les arrêts de jeu, Malacia concède un penalty dans un duel aérien avec Roberts, que transforme Gareth Bale. Et comme au match aller, Memphis Depay et compagnie parviennent à retourner la situation en leur faveur après avoir concédé l'égalisation dans le temps additionnel. C'est d'ailleurs l'ancien Lyonnais qui, sur l'engagement, scelle le succès hollandais à bout portant. Son 42but avec les, soit autant que Klaas-Jan Huntelaar et huit de moins que Robin van Persie (50), le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas.Zou, à la piscine maintenant.