David de Gea élu meilleur joueur du mois, une première pour un gardien depuis 2016

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le gardien de Manchester United, David de Gea, a été nommé joueur du mois de janvier en Premier League. Il devient ainsi le premier gardien de but à remporter cette distinction depuis Fraser Forster (Southampton) en février 2016. Le gardien espagnol a réalisé 22 arrêts en janvier, ce qui porte son total (en cours) de la saison à 84, soit treize de plus qu'Illan Meslier (Leeds), deuxième, .C'est la première fois, depuis son arrivée en Angleterre il y a dix ans, que De Gea remporte le prix du joueur du mois et ce, après 361 apparitions en Premier League. Il devance Jarrod Bowen, Kevin de Bruyne, Jack Harrison, Joao Moutinho et James Ward-Prowse. Cette semaine, le natif d'Illescas a également remporté le titre de joueur du mois de Manchester United pour la troisième fois cette saison. Au niveau du club, il a remporté le trophée Sir Matt Busby du meilleur joueur de la saison à quatre reprises - 2014, 2015, 2016 et 2018, soit le plus grand nombre de fois dans l'histoire depuis sa création en 1987.Quand ton gardien est ton meilleur joueur, c’est souvent mauvais signe.