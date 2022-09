Benedetto offre le Superclásico à Boca et célèbre comme un beau diable

DARÍO BENEDETTO OPENS THE SCORING AND LA BOMBONERA IS FULL OF JOY! pic.twitter.com/D2KzTz3TIM — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) September 11, 2022

ALB

Pas une Pipa, Benedetto.À Buenos Aires, la date du Superclásico entre les deux rivaux de la ville Boca Juniors et River Plate est toujours cochée dans le calendrier. C’est ce dimanche soir que les deux équipes avaient rendez-vous en championnat et ce sont les locaux qui se sont imposés dans leur Bombonera, grâce à un but de l’ancien Marseillais Darío Benedetto peu après l’heure de jeu, et malgré l'expulsion de Marcos Rojo en fin de partie. Sur corner, « Pipa » s’est jeté pour placer une tête victorieuse, avant d’aller célébrer avec son public en s’accrochant aux grillages.Benedetto est revenu chez lesen janvier dernier après un passage de deux ans et demi en Europe, à l'OM (17 pions et 5 offrandes en 71 matchs) et Elche (2 réalisations, 1 passes décisives en &6 rencontres). Il a déjà marqué treize fois depuis son retour au pays.Boca seniors.