Daniel Maldini, l'héritier

D’abord, il y a eu Cesare Maldini en 1954. Ensuite, Paolo Maldini, en 1985. Ce dimanche, le 2 février 2020, dans le temps additionnel d'un quelconque Milan-Hellas (1-1) comptant pour la 22journée de Serie A, Daniel Maldini a effectué, à son tour, ses débuts dans l’arène qu'est San Siro. Oui, une nouvelle fois, le nom « Maldini » a résonné dans les travées de l'enceinte lombarde et, surtout, dans les entrailles des. Puissamment et là, pour rappeler, qu’une période dorée était encore possible sous l’égide d’un patronyme qui n’a cessé de veiller sur l’AC Milan au fil des années. Un nom qui s’est donc autorisé à perdurer sur une génération supplémentaire, une troisième. Même si celle-ci apparaît d’entrée comme provenant d’un autre genre, d’un autre style. Déjà, parce que contrairement à ses aînés, Daniel est milieu offensif et non défenseur central. C’est d’ailleurs pour cela que son entraîneur, Stefano Pioli, comme il l’a confié en conférence d’après-match, l’a lancé pour arracher la victoire dans les ultimes secondes : «» .Le gamin de 18 ans, lui, était sur un nuage et ça se comprend : «» . Les supporters milanais qui ont ressenti des frissons dimanche sont ceux qui se souviennent de cette soirée du 25 mai 2007, à San Siro. Deux jours après leur victoire en finale de Ligue des champions obtenue à Athènes face à Liverpool (2-1), les Milanais sont de retour chez eux, pour communier avec leur public. Paolo Maldini et ses coéquipiers font la fête, tout simplement. Clarence Seedorf, ballon au pied, s'embarque alors dans un rush face à quinze enfants qui lui courent après, et ne s’attend pas se prendre un beau tacle glissé par l’un deux. Le geste est parfait, il est l'oeuvre de Daniel Maldini, 5 ans et demi.» , confiait Seedorf, dix ans plus tard, pour. L’international néerlandais avait donc vu juste. Daniel Maldini n’a pas attendu 2020 pour montrer le bout de son nez au sein de l’équipe première du Milan. Cet été, au cœur du mois de juillet, Marco Giampaolo avait titularisé l’adolescent face au Bayern, au poste de meneur de jeu, sous le soleil de plomb de Kansas City. Un choix qui n’a rien à voir avec l’actuelle position qu’occupe Paolo Maldini, directeur technique du club. Daniel a bataillé pour en arriver là et le parcours de son grand frère Christian, qui mène une carrière obscure entre la Serie C et la Serie D, est là pour en témoigner.Pour s’en convaincre, il suffit d’observer celui qui porte fièrement, depuis quelques années maintenant, le numéro 10 de la Primavera milanaise. Tant au niveau des statistiques (18 buts et 6 passes décisives sur ses 38 derniers matches) que dans sa gestuelle qui rappelle son père aux habitués de Milanello. Paolo, lui-même, reconnaît la ressemblance comme il le confiait au: «Une particularité physique qui n’a pourtant pas l’air de trop gêner Daniel, qui séduit son monde, au point de faire son apparition dans le groupe pro de Pioli dès le mois de novembre dernier. Le responsable du secteur jeune, Filippo Galli, ancien coéquipier de Paolo Maldini, n'est pas surpris et se montre même dithyrambique au sujet du jeune homme toujours pour le: «» . Daniel, par ailleurs fan de tennis et de Roger Federer, se définit comme «» . Et a, en tête, un but auquel il pense nuit et jour : «(il est déjà passé par les U18 et U19, N.D.L.R.)» Et si le secteur offensif est bouché, la piste d'une reconversion à un poste plus défensif ne doit pas être abandonnée. Parole de Clarence Seedorf.