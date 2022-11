5 équipes qui vont surprendre le monde au Qatar

Avant chaque tournoi, il y a les favoris qui assument leur statut et les outsiders qui arrivent à saisir leur chance. Voici nos cinq surprises pour le Mondial 2022.

Jamais, dans la longue et riche histoire de la Coupe du monde, une sélection africaine n’est parvenue à se hisser dans le dernier carré. Si une équipe peut briser le plafond de verre en décembre, c’est bien le Sénégal. Il faut dire que tout réussit aux Lions de la Téranga en 2022. Vainqueurs de leur toute première CAN en début d’année, ils ont ensuite validé leur billet pour le Qatar en prenant le meilleur sur l’Égypte lors d’un barrage étouffant (0-1, 1-0, 3-1 TAB). La bande d’Aliou Cissé est très compétitive à toutes les lignes, et ce, même si le forfait de Sadio Mané est forcément un coup dur . Avec des joueurs qui évoluent pour la plupart dans de grands clubs européens et une solidarité collective remarquable, la meute sénégalaise devrait pouvoir se sortir d’un groupe qui comprend le pays hôte, les Pays-Bas et l’Équateur. Ensuite ? Tous les rêves sont permis.En 2018, l’Iran avait échoué à un point de la qualification pour les huitièmes de finale, donnant du fil à retordre à l’Espagne et au Portugal. Cette performance avait donné un bel aperçu des progrès réalisés par laqui, en cinq participations, n’a toujours pas réussi à s’extirper de la phase de groupes. Quatre ans après le rendez-vous russe, on mettrait bien une petite pièce sur la troupe de Carlos Queiroz. Revenu sur le banc iranien en septembre dernier, après y avoir déjà été installé de 2011 à 2019, le technicien portugais a repris en main une équipe rodée, qui a gagné en maturité et sait s’appuyer sur ses forces. On pense évidemment à sa force de frappe offensive, incarnée en premier lieu par Sardar Azmoun et Mehdi Taremi, engagés en Ligue des champions avec le Bayer Leverkusen et le FC Porto. C’est certain, les Lions d’Iran auront une belle carte à jouer dans un groupe B très anglophone, qui comprend aussi l’Angleterre, les États-Unis et le pays de Galles.Zéro : comme le nombre de points pris par l’équipe de France face au Danemark lors de la récente phase de poules de la Ligue des nations. Refroidis à Saint-Denis (1-2), les champions du monde avaient ensuite été dominés dans les grandes largeurs à Copenhague (2-0) . Certains diront – et ils n’auront pas tort – que les Bleus n’étaient alors pas très fringants. D’autres affirmeront – et ils auront aussi raison – que ces Danois-là peuvent aller très loin pendant le Mondial. Les Rouge et Blanc dégagent une force collective impressionnante, a fortiori depuis l’accident cardiaque subi par Christian Eriksen en juin 2021. Le talentueux meneur de jeu est revenu à un très bon niveau et apporte sa petite touche de folie aux demi-finalistes du dernier Euro, qui ne présentent aucune faille apparente. Les coéquipiers de Kasper Schmeichel (qui croiseront à nouveau la route des Français pendant la phase de groupes) peuvent viser les quarts. A minima.Les revenants. Absent des phases finales de Coupe du monde depuis 1986, le Canada s’apprête à effectuer son retour à la table des grands cet hiver. Et il y a mis la manière, en finissant en tête des éliminatoires de la zone CONCACAF (devant les États-Unis et le Mexique) à l’issue d’une campagne impressionnante de bout en bout. Certes, lessouffriront d’un déficit d’expérience par rapport à leurs adversaires du groupe F (Belgique, Maroc, Croatie). Mais ils pourront aisément compenser en misant sur l’enthousiasme et l’insouciance qui les portent depuis de longs mois désormais. C’est au Lillois Jonathan David, au Bavarois Alphonso Davies et à tous leurs coéquipiers de faire souffler sur ce Mondial un vent de fraîcheur que l’on saurait, de toute évidence, apprécier à sa juste valeur.Comme en 2018, le Brésil et la Suisse affronteront la Serbie à l’occasion de la phase de groupes. Laet laauront toutefois bien du mal à la reconnaître, la sélection vieillissante du Mondial russe ayant laissé la place à une formation nettement rajeunie et, surtout, pétrie de talent. Dušan Vlahović, Filip Kostić, Dušan Tadić ou encore Sergej Milinković-Savić font partie des étoiles qui illuminent le Vieux Continent, alors que l’épatant Aleksandar Mitrović continue de faire des ravages en Premier League. Dragan Stojković a donc le choix du roi au moment de coucher les noms de ses titulaires sur la feuille de match. En novembre, les Aigles avaient frappé un grand coup en allant chercher leur qualification à Lisbonne, sur le terrain d’un Portugal mortifié à la dernière minute (1-2). Un succès importantissime et un match référence pour l’armada serbe, consciente de sa capacité à renverser les cadors. Attention, danger !