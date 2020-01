Coupe de France : Suivez en direct les matchs de 15h

Rafraîchir 37

Les résultats de la session de 15h :

Buts : Baldé (61e, 90e) pour l'ASM // Munetsi (69e) pour le SDR

(N3) Tours FC 2-2 (2-4 tab) Nîmes Olympique Buts : Da Silva (38e), Camara (64e) // Briançon (23e), Ripart (51e, sp) pour les Crocos

(N3) Stade portelois 1-4 RC Strasbourg Buts : Bultel (35e) pour le Portel // Corgnet (3e), Zohi (60e, 65e), Lebeau (86e) pour Strasbourg

(N2) Stade briochin 1-1 (3-4 tab) ESM Gonfreville (N3) Buts : Bloudeau (56e sp) pour les Briochins // Mendy (89e) pour Gonfreville



16h53 : ET BALDE QUI OFFRE LA QUALIF A MONACO SUR CORNER JUSTE AVANT LA PROLONGATIONNNNNNN !

16h50 : Ça passe pour les Stras' !

15h00 : ALLEZ C'EST PARTI POUR LA SUITE !

Les résultats de la session de 13h :

(N3) AS Fabrègues 0-2 Paris FC Buts : Armand (17e), Diaby-Fadiga (90e +4) pour le PFC

(N3) Aviron bayonnais 0-2 FC Nantes Buts : Coulibaly (13e), Abeid (90e +4) pour les Canaris

Buts : Randrianarisoa (csc, 63e) pour les Chamois // Hubert (56e), Ponti (63e) pour la JS

(N3) FC Versailles 1-2 US Granville (N2) Buts : Louvet (15e, sp) pour Versailles // Lamrabette (21e), Mouaddib (71e) pour l'USG (

(N3) FC Guichen 1-2 SM Caen Buts : Manounou (78e) pour Guichen // Gioacchini (10e), Rivierez (23e) pour Malherbe

4' : Pendant ce temps, match interrompu quelques minutes pour... des fumigènes à Fabrègues.Niort-JS Saint-Pierre 0-0Fabregues-Paris FC 0-0Guichen-Caen 0-0Live https://t.co/d85vOMNuEA#CoupedeFrance pic.twitter.com/eT4SYQl7oQ — MaLigue2 (@maligue2) January 4, 2020

Stade Jean Dauger Bayonne VS Nantes#ABFCFCN pic.twitter.com/wIGx1uKRi8 — Adrien Mathieu (@Mth_Adrien) January 4, 2020

Grosse ambiance mise par les supporters réunionnais de la JS Saint-Pierroise, qui sont venus en masse et qui ont été bien aidés par la diaspora en Métropole. pic.twitter.com/NSnk9OheT1 — Martial Debeaux (@mdebeaux) January 4, 2020

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

17h52 : Après Tours, c'est terminé pour Saint-Brieuc à domicile et aux tirs au but ! Un dernier échec et M. Thual siffle la fin de la partie briochine. Petit exploit pour Gonfreville (N3) qui fait tomber une N2 chez elle ! Allez, je me lance : l'épopée de l'année, il est pour les Gonfrevillais. Quelques minutes de pause et on enchaîne sur les matchs de 18h. Il est l'heure de switcher sur l'article dédié ! France TV quand tu nous tiens.Du côté du Stade briochin, Bloudeau a commencé par manquer son tir au but après avoir ouvert la marque en seconde période sur penalty. Les locaux sont en position de chasseurs, leur gardien doit enfiler son costume de sauveur.Et c'est terminé à Tours et pour Tours, Valério envoie le Nîmes Olympique au prochain tour ! Les Tourangeau n'ont pas démérité, et les Nîmois ne font pas spécialement les fiers après cette qualif' au forceps. Mais l'important, c'est les trois points.Aïe Da Silva, buteur ce soir mais complètement à côté de la plaque à 9m15. Balle de match pour les Nîmois !Alors, on en est où à Tours ? A un arrêt du gardien tourangeau et une barre des locaux. Conséquence, aucun vainqueur ne se dessine après trois tirs chacun !Loto, à qui l'tour ? C'est parti.Et visiblement, on prend le même chemin à Saint-Brieuc.ON IRA AUX TIRS AU BUT A TOURS !Par contre, coup dur pour Zinedine Ferhat qui va sortir au bénéfice du quatrième changement. Il a l'air touché à la cuisse et n'arrive même plus à se relever.Ça reprend à Tours, toujours 2-2.GONZALEZ QUI SAUVE TOURS DEVANT LA LIGNE ! La haine pour Ripart.On ira donc en prolongation à Tours et à Saint-Brieuc.GONFREVILLE QUI ÉGALISE AU BOUT DU TEMPS REGLEMENTAIRE !LECOMTE QUI SAUVE MONACO !Et Lebeau qui valide (presque) le ticket de Strasbourg en seizièmes.Camara punit Nîmes ! Bien servi dans le dos de la défense, le Guinée parvient à se défaire de Bernardoni avant d'égaliser dans le but vide. Superbe pour Tours, terrible pour Nîmes, qui avait l'occasion de faire le break par l'entremise de Philippoteaux quelques minutes auparavant.Le doublé pour Zohi ! Strasbourg fait le break suite à une contre-attaque en supériorité numérique, c'est froid, c'est précis, c'est carré.Le petit piqué sur la tête de Baldé, Monaco qui prenait l'ascendant depuis le retour des vestiaires confirme enfin.Et Strasbourg qui mène 1-2 face au Portel ! Même pas besoin de réclamer un penalty sur la faute qui précédait, Zohi avait bien anticipé le coup..Eeeeet Ripart qui double la mise sur penalty pour Nîmes ! Coup dur pour le Tours FC qui, rappelons-le, est toujours invaincu dans sa poule de National 3.Ah bah re-v'là l'Oudin. Mais toujours pas de but pour Reims.Et on repart. Donnez-moi du pion !C'est la mi-temps partout. Deux 0-0, deux 1-1, c'est vraiment pas folichon, on va pas se mentir. Sauf pour le Portel évidemment.Eh ben c'est la mi-temps à Louis II. A part un poteau d'Oudin pour Reims, ràs.Faites ce que vous voulez de cette information, mais à l'heure actuelle, Monaco-Reims fait aussi bien que Stade briochin-Gonfreville.Le Stade de la Vallée du Cher exulte après cette frappe au ras-du-sol à l'extérieur de la surface. Bernardoni est masqué et ne peut rien faire, c'est cruel pour lui, mais au top pour le suspense !Premier tir cadré et c'est Gaetan Bultel qui vient égaliser pour les Portelois ! Vous pensiez que le match se jouait au Stade de l'Epopée par hasard ?15h25 :Briançon à la réception d'un coup-franc de Ferhat, c'est frais, c'est limpide, c'est 0-1 pour les visiteurs. Mais quand même, de là à parler de quatre divisions d'écart, faut encore le prouver.Rah, trois 0-0 au bout de vingt minutes, j'aime pas ça, j'ai un mauvais pressentiment pour la suite, d'autant que je dois filer au cinoche après le temps réglementaire.Ça vous fait pas bizarre à vous quand vous entendez «» ?Vous avez manqué la première salve ? Aucun souci, ce top lad de Mathieu Rollinger vous a tout résumé ici :CORGNET OUVRE DEJA LE SCORE POUR STRASBOURG ! Douche froide pour les Nordistes, le suspense aura pas duré très longtemps. Mais bon, la magie de la Coupe, toussa toussa...Première observation : Louis II est triste à pleurer. C'est un match de Ligue 1 au tarif Coupe de France, personne ne bande devant ça ?Bravo à Granville qui repart de Versailles avec son ticket pour les seizièmes et bravo aussi à Fabrègues qui aura bataillé jusqu'au bout face au Paris FC, mais doit finalement s'incliner après le break réalisé, comme pour Nantes, au bout du temps additionnel.Terminé également à Bayonne où Nantes s'est fait peur, avant de finalement faire le break en toute fin de match grâce à Abeid au bout du temps additionnel.Et c'est fini à Guichen où Malherbe s'impose sans briller et repart d'Ille-et-Vilaine sans même avoir marqué le plus beau but de la partie, évidemment à mettre au crédit de Predea Manounou.Aïe le clash entre les deux poings de Dabo et la tronche de Baroan. Pas de bobo pour le jeune attaquant niortais, ça s'annonce très tendu cette fin de match pour Saint-Pierre.Deuxième jaune pour Mustapha Zaghar et c'est dehors ! Fabrègues va finir à dix pour les dix dernières minutes.Jad Mouaddib (prêté par Caen à Granville cette saison) donne l'avantage à l'USG à Montbauron !Quel service sur Manounou qui utilise toute son expérience d'ancien champion de France junior du 400 mètres pour envoyer un gros pointu dans la lucarne de Rémy Riou, c'est fabuleux !Quel numéro de l'ailier réunionnais qui vient tromper Pauchet dans un angle impossible et donne l'avantage à la JS ! Encore un quart d'heure à tenir !A Guichen, Caen semble parti pour gérer son break.Cruel pour la JS qui venait de manquer le break grâce à un sauvetage de Matthieu Sans. Et au final, Zoumana Koné, qui venait d'entrer en jeu, centre sur le tibia d'un défenseur réunionnais, le CSC est validé, tout est à refaire.Joseph Bador centre dans la boîte, Hubert reprend de la tête, c'est au fond ! La Saint-Pierroise est devant !Première occasion bayonnaise ! Malheureusement, la tête est beaucoup trop décroisée.Allez, ça repart tout doucement.A part Caen qui a fait le break, ça reste ouvert partout. Allez, donnez-moi au moins une surprise.Le vétéran Jean-Michel Fontaine qui tente la frappe hyper lointaine ! C'est pas passé loin et ça aurait été extraordinaire pour les Réunionnais ça !Eh bien figurez-vous qu'on a passé la demi-heure de jeu et que la JS Saint-Pierroise tient le coup à Niort ! Est-ce qu'on a envie qu'ils fassent aussi bien que les Guyannais de Kourou en 1989 ? Evidemment !La Fleur de la falaise s'appelle Reda Lamrabette.Encore un corner, encore une tête, repoussée, mais pas assez pour empêcher la Rivière de placer un gros coup de casque qui vient faire le break. Facile pour Caen.On me signale un envahissement de parcage à Guichen.La frappe croisée de Romain Armand qui donne l'avantage aux Parisiens, qui s'étaient fait peur devant la pression des locaux ! Clairement pas le moment d'abdiquer.Laissez-moi attraper mes fiches et je vous dirai qui est le lascar qui vient de délivrer Montbauron.C'était évidemment Benjamin Louvet, sur penalty.Jean-Dauger qui fête le but en chantant «» , c'est le foot que je veux tout le temps.Kalifa Coulibaly vient frapper en pivot au point de penalty sur la première occasion franche des Canaris et fusille le gardien basque. Pas le temps pour le suspense.Et c'est Nicholas Gioacchini qui vient donner l'avantage à Malherbe en venant couper au premier poteau un corner de Jessy Deminguet.Pas de kop fermé à Fabrègues et apparemment, ça chauffe déjà là-bas !Drôle de passe en retrait de Mamy Randrianarisoa, heureusement la frappe termine dans le petit filet.Vous je sais pas, mais personnellement, j'adore Benjamin Nivet et j'aime encore plus l'idée de le voir désormais consultant.Bien sûr qu'on a chanté la Peña Baiona à Jean-Dauger ! Quel hymne fabuleux...Qui ira rejoindre Bordeaux, premier qualifié de ces 32es après sa victoire ce vendredi soir face au Mans (2-0) ?Le parcage réunionnais fout le feu à René-Gaillard !12h59 : Une minute d'applaudissement pour le regretté Nathaël Julan. Repose en paix mon gars.Le reste des rencontres : AS Fabrègues (Hérault) - PFC, pour la première de René Girard sur le banc parigot, Chamois Niortais - Saint-Pierroise, dernier représentant ultramarin de cette édition (avec l'immense Lynel Kitambala dans le groupe) et Versailles - Granville. Pour avoir testé les deux stades, je ne peux que vous recommander d'aller y faire un tour à l'occasion. Mention spéciale à la merguez de Montbauron.Mon estimé confrère Clément Gavard est en tribune à Guichen, il vous envoie ses bons vœux et visiblement, tout va bien là-bas.Sinon, il y a aussi un sexy Guichen-Caen, qui se jouera à Guichen fermés (hahahahaha) ! Mais sans les Caennais, malheureusement interdits de déplacement et qui ne seront symboliquement présents qu'à travers l'illustration de ce live. On regrettera que même la reine des compétitions doive subir ce genre de mesure discriminatoire. Ah oui au fait, à Bayonne, les Nantais ont finalement choisi de boycotter la rencontre.Au programme pour la session de 13h, pas moins de cinq matchs, dont un sympathique Deschampsico entre l'Aviron bayonnais et le FC Nantes qui se jouera sur la pelouse du mythique Jean Dauger, mais sans le sélectionneur des Bleus dans les tribunes par contre.Saaaaaalut les musclés ! C'est parti pour le premier week-end de foot de l'année, il sent bon la saucisse, la frite qui fume dans le froid et la binouze avec alcool, un trio magique pour la plus belle des compétitions : LA COUPE DE FRAAAAAAANCE !