Coronavirus : le message de Caputo aux Italiens

C'était le dernier match de football italien avant, au minimum, le 3 avril prochain.Ce lundi soir, Sassuolo a largement battu Brescia (3-0), lors d'un match qui avait été reporté le week-end dernier, et qui se disputait à huis clos au MAPEI Stadium. Le CONI avait décrété quelques heures plus tôt que le sport italien allait se mettre en pause jusqu'au 3 avril pour lutter contre le coronavirus, décision confirmée dans la soirée par le Premier ministre Giuseppe Conte.Homme du match, Francesco Caputo a inscrit un doublé qui a mis son équipe sur la voie du succès. Et il a célébré l'un de ses deux buts en envoyant un message d'espoir à tous les Italiens : «En effet, depuis quelques jours, les slogans «» (Moi, je reste chez moi) et autres «» (Restez chez vous) ont été lancés sur les réseaux sociaux, et repris par de nombreuses célébrités. Le but ? Que le plus d'Italiens possibles restent chez eux, de façon à entraver la propagation du virus.