Copa Libertadores : Boca Juniors éliminé en 8e au terme d'une soirée houleuse

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La VAR fait une nouvelle victime.Finaliste en 2018, demi-finaliste l'an passé, Boca Juniors est sorti par la petite porte en huitièmes de finales de la Copa Libertadores, dans la nuit de mardi à ce mercredi. Battus par l'Atlético Mineiro aux tirs au but et ce malgré un raté de Hulk d'entrée (0-0, 1-3 aux TAB), les pensionnaires de la Bombonera ont passé une soirée tendue. Alors qu'au match aller la VAR avait déjà annulé un but argentin, la même mésaventure est intervenue à Belo Horizonte à la 63minute.Le hors-jeu supposé, à l'origine du but refusé au CABJ, a entraîné un début d'échauffourée entre les joueurs de Boca et le staff brésilien. Echauffourée qui a repris de plus belle à la fin du match dans les couloirs d'un Mineirão à huis clos, avec cette fois un véritable pugilat : pendant de longues minutes, les joueurs des deux équipes ont échangé des coups, avant que les Argentins ne finissent par s'en prendre aux hommes en noir. Poursuivis jusque dans leurs vestiaires, ces derniers ont été placés sous protection du service d'ordre, qui a fait usage de gaz lacrymogènes pour calmer les ardeurs des visiteurs. La CONMEBOL devrait lourdement sévir.Qui osera encore remettre la faute sur le public ?