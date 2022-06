À Botafogo, John Textor fait l'unanimité

En négociations exclusives pour devenir l’actionnaire majoritaire de l’OL, l’homme d’affaires américain John Textor n’en est pas à son coup d’essai. Au Brésil, il est devenu le premier étranger à s’offrir un club, Botafogo. Arrivé comme le messie, il a professionnalisé rapidement un club historique en péril.

Par Alexandre Berthaud, à Rio de Janeiro

Aéroport Santos Dumont, Rio de Janeiro, 7 janvier 2022. Des centaines de personnes en noir et blanc scandent des chants à la gloire de Botafogo. Le club n’a remporté ni titre, ni même de match. Les fans attendent John Textor, nouveau propriétaire du club. L’Américain enfile un masque FFP2, brandit un drapeau du club, et entre dans le hall en tapant dans les mains des. Il est celui qui va ramener le club vers sa gloire d’antan. Il est le sauveur.Davi Barros était là, à l’aéroport. Il travaille pour le journal- numéro 1 à Rio de Janeiro -, il couvre spécifiquement Botafogo depuis trois ans :Pedro Dep, supporter du club, était présent lui aussi :John Textor signe en janvier le rachat de 90% du club : la dette est effacée et le riche ex-président de fuboTV investit immédiatement. Au total, il signe un chèque d’au moins 350 millions de reais (63 millions d’euros) et fait passer Botafogo du statut d’association à celui de société anonyme. « Vous pouvez célébrer, Textor a signé » . Les titres des éditoriaux consacrés à Botafogo ne trompent pas.En interne aussi, on souffle, car l’Américain se met rapidement au travail., raconte le journaliste Davi Barros., décrit Mario Andre Macuzzo, le directeur sportif. John Textor modernise l’équipement, la qualification des personnels, il crée une vraie cellule depour aller détecter les talents. L’organisation dans son ensemble se professionnalise, côté administratif comme sportif, car le natif de Kirksville, Missouri, a des idées sur tout, même sur le football à pratiquer., explique le directeur sportif.Une identité personnifiée par Luis Castro, entraîneur d’expérience, passé par Porto et le Shakhtar Donetsk, que Textor a su convaincre., décrit Davi Barros. Pour coller à cela, des recrues arrivent, dont Patrick de Paula, milieu défensif de 22 ans, chipé à Palmeras, pourtant champion d’Amérique du Sud en titre (Copa Libertadores). Victor Sá, ancien de Wolfsburg, vient quant à lui apporter une dose de frisson sur les ailes. Au total, 65 millions de reais (12 millions d'euros) sont dépensés lors du premier mercato. John Textor ne veut pas seulement imposer ce style à l’équipe professionnelle, mais à tout le club. Lors de ses prises de parole, il insiste sur l’importance de la formation. Rien de tel pour se mettre des supporters dans la poche. Ceux de l’OL ont d'ailleurs déjà succombé au discours de Textor concernant ce sujet.Plaire, tout de suite, c’est important, surtout à Botafogo., nous explique Pedro Dep.Plus loin, dans la rue, on discute avec un grand gaillard, coupe afro grand sourire, maillot à l’étoile blanche sur les épaules., raconte Jaël. Ce « passé glorieux » (Garrincha, Didi, Jairzinho, joueurs de Botafogo et hommes-clés des titres mondiaux du Brésil en 1958, 1962 et 1970), c’est l’identité même du club, qui n’a plus rien gagné depuis 1995., estime Pedro Dep. Aussi, Textor s’implique, en prises de parole, en tweets. Lorsqu’on lui prête l’intention de faire grossir sa participation dans le club de Crystal Palace, il dit :Lessont enthousiastes, leur nombre est passé à 45 000, alors que le record s'élevait jusqu'ici à 38 000.L’arrivée de l’Américain dans un grand club comme Lyon n’a pas modéré l’engouement, au contraire. Lors de sa conférence de presse aux côtés de Jean-Michel Aulas, Textor a ainsi évoqué ses autres clubs (Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek) en parlant de « famille » ., décrypte le journaliste Davi Barros. Sebastian Joffre, joueur de l’équipe U23 de Crystal Palace, est ainsi déjà venu garnir les rangs de l’écurie. La stratégie, déjà utilisée par de nombreux multipropriétaires et masterisée par la galaxie Red Bull (Salzburg, Leipzig, New York, Bragantino), serait-elle en train de se mettre en place sous Textor ? C’est ce qu’espère Pedro Dep, notre supporter :Dépenser, s’inscrire dans un projet, communiquer, respecter l’histoire : John Textor a compris les impératifs du métier de propriétaire populaire. Au Brésil, c’est presque nouveau, et ça fait sensation.