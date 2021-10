Comment c'est Luan

À peine arrivé, déjà installé. À 27 ans, Luan Peres s’est immédiatement imposé sur le côté gauche de la défense olympienne. Joueur le plus utilisé cette saison par Jorge Sampaoli (871 minutes), qui l’avait déjà fait venir à Santos deux ans en arrière, le Brésilien a montré du bon comme du moins bon, mais porte toujours une promesse : celle de pouvoir perdurer et d’être bien plus qu’un simple témoin dans le système hybride phocéen.

La Belgique, une fois

« Luan Peres est venu (à Santos) parce que Sampaoli le voulait. Il l’a beaucoup fait progresser, au niveau de son jeu de passes notamment. »

Ouvertures faciles

GOL DO SANTOS!Luan Peres sai da defesa para o ataque, invade a área, ganha de Rodrigues e toca para Kaio Jorge abrir o placarGrêmio 0x1 Santos#Brasileirao pic.twitter.com/XXEUqI6pXv — Gols do Brasileirao (@golsdobrasil1) February 3, 2021

« Il va faire une bonne saison. Le seul truc que je redoute, c’est que c’est plus dur d’éviter les erreurs dans ce système. »

« Effacer la première impression que j’avais eue de l’Europe »

La Mosson, le 8 août. Luan Peres débute officiellement sous les couleurs olympiennes. Une demi-heure de jeu et sous la pression de Gaëtan Laborde, le Brésilien trompe son propre gardien Steve Mandanda. Puis écope d’un carton jaune juste avant la pause. Difficile de plus mal commencer, mais le garçon relève la tête et repart au combat. Il grattera même le ballon de la gagne à la 80minute., juge Benoît Poulain, son coéquipier à Bruges. Les matchs suivants l’ont confirmé : Peres s’est très vite adapté, disputant douze des treize rencontres olympiennes en intégralité. Bonne pioche pour l’OM et belle revanche pour l’intéressé, resté sur une expérience européenne inachevée.Retour en arrière : après avoir évolué en Serie A avec Santa Cruz, Ponte Preta et Fluminense, le natif de São Caetano do Sul franchit l’Atlantique à l’été 2018, pour passer un cap. À défaut de beaucoup jouer au Club Bruges (six apparitions), il en ressort avec le cuir tanné., retrace Poulain.C’est le cas de le dire : le gaillard de 190 centimètres n'a pas raté la moindre rencontre depuis son arrivée sur la Canebière. Deuxième Marseillais au nombre de tacles réussis en Ligue 1 derrière Valentin Rongier (17 contre 21), le Brésilien a rapidement trouvé sa place dans la défense à trois installée par Jorge Sampaoli. Benoît Poulain rembobine :Assurément la conséquence de ses années de futsal, mais aussi de la patte Sampaoli, qui a commencé à le polir à Santos en 2019.Le technicien argentin lui a en effet remis le pied à l’étrier après sa saison en Belgique, jusqu’à faire du gaucher son titulaire en charnière avec Lucas Veríssimo., explique le journaliste brésilien Caique Stiva.Des qualités dont le finaliste de la Libertadores 2020 a fait la démonstration à Monaco, avec une superbe passe décisive pour Bamba Dieng, et contre Rennes, avec une ouverture du gauche pour lancer Amine Harit, auteur du second but marseillais. De quoi faire un peu plus enrager les fans de Santos quant à son indemnité de transfert (4,5 millions d’euros). Une bouchée de pain pour celui qui manque cruellement à la défense, leayant dégringolé depuis son départ, au point de lutter aujourd'hui pour son maintien., expliquait récemment l’intéressé, qui garde la confiance de son entraîneur malgré des errements remarqués, notamment contre Lens et Lorient., estime Benoît Poulain.Face au PSG, le joueur formé à Portuguesa s’est montré appliqué, se concentrant sur son placement et ses tâches défensives, à un poste de faux latéral gauche qui n’est pas son préféré. La soirée aurait pu virer au cauchemar sur le papier (avec un but contre son camp finalement annulé pour hors-jeu), elle s’est finalement plutôt bien déroulée.De quoi emmagasiner de la confiance, gagner en sérénité et faire preuve de plus de témérité, dans un contexte qu’il commence à appréhender., glisse Benoît Poulain, natif de Montpellier passé par le Nîmes Olympique."Tu verras, tu pourras vraiment juger."L’intéressé n’a en tout cas de cesse d’affirmer sa joie d’être à l'OM, malgré l’épisode douloureux de son cambriolage . Presque un passage obligé, qui confirme qu'il est bien marseillais.

Par Quentin Ballue

Tous propos recueillis par QB, sauf ceux de Luan Peres, tirés de La Provence.