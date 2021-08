Clermont et Bayo enchaînent face à Troyes

Clermont (4-2-3-1) : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, N'Simba (Mendy, 27e) - Samed, Gastien - Dossou (Tell, 83e), Berthomier (Rashani, 66e), Allevinah (Seidu, 83e) - Bayo (Iglesias, 83e). Entraîneur : Pascal Gastien.



Troyes (5-4-1) : Gallon - Kaboré, El-Hajjam (Lumeka, 72e), Giraudon, Salmier (Domingues, 83e), Biancone (Zoukrou, 46e) - Chambost (Azamoum, 46e), Kouamé, Tardieu, Ripart - Touzghar (Baldé, 56e). Entraîneur : Laurent Batlles.



Les deux promus prometteurs se retrouvaient ce dimanche, à Gabriel-Montpied. Et le duel des petits nouveaux a tourné en faveur des locaux.La rencontre, équilibrée en début de première période, a très logiquement changé de physionomie après l'expulsion au bout d'une demi-heure de jeu d'Issa Kaboré. Le latéral troyen a d'abord mis K-O son homologue auvergnat Vital N'Simba d'un coup de coude au chef, qui n'a pas pu garder sa place après avoir essayé de jouer quelques minutes, le crâne intégralement enrubanné. Averti, cela n'a pas empêché Kaboré d'intervenir en retard sur le remplaçant de N'Simba, Arial Mendy, et d'écoper d'une seconde biscotte couleur citron pour regagner prématurément les vestiaires. Clermont a pris dès ce moment les commandes du match, pour ne plus les lâcher.Troyes recule, mais lutte bravement, et ne concède que peu d'occasions franches jusqu'à l'ouverture du score de l'Auvergnat le plus tranchant depuis la saison dernière, Mohamed Bayo. Un but de raccroc, du bout de la patte, à la suite d'un corner menaçant de Berthomier, que les Troyens ne parvinrent pas à dégager. La troupe de Pascal Gastien insiste, et le verrou troyen cède une seconde fois moins d'un quart d'heure plus tard, de nouveau sur corner, de nouveau conclu par Mohamed Bayo. Un but dans le jeu n'aurait pas été immérité, au vu des incursions répétées dans la défense troyenne des ailiers clermontois, et notamment du Béninois Jodel Dossou, intenable avant sa sortie en fin de match.On attendra encore pour le réveil de l'Aube.