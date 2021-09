Pour ou contre la Coupe du monde tous les deux ans ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Chérif Ghemmour et Adrien Hémard s'empoignent sur la proposition d'Arsène Wenger d'organiser le Mondial et l'Euro tous les deux ans. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

CONTRE, c'est la rareté qui fait la beauté

Adrien Hémard Note de la rédaction ? Note des lecteurs 9.7 Moyenne de 52 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note En grand amoureux des Pays-Bas, Chérif Ghemmour est simplement un éternel frustré. Un Mondial tous les ans, c’est deux fois plus de chances pour ses Oranje de perdre en finale. Voilà tout.

POUR, le foot appartient au monde entier

Chérif Ghemmour Note de la rédaction ? Note des lecteurs 0.9 Moyenne de 52 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Adrien Hémard n'aime pas le football. Il n'a pas osé aller au bout de son idée, mais il préconise une Coupe du monde tous les quarante ans, une Ligue 1 tous les trois ans et des matchs toutes les trois semaines.

Par Chérif Ghemmour et Adrien Hémard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une Coupe du monde et un Euro tous les deux ans, c’est donc ça la révolution sur laquelle planche Arsène Wenger depuis six mois. À force de répondre « Oui » dès qu’on lui demande son avis, l’homme qui a façonné Arsenal se retrouve donc à défendre la pire idée de l’histoire du football. Pire encore que le passage du Mondial à 48 équipes, c’est dire. Une idée d’autant plus cocasse pour un homme qui, du temps où il entraînait, pestait sans cesse contre le nombre de matchs internationaux. Voilà ce qui arrive quand on demande à un homme de 71 ans d’innover et de penser le football qui lui succédera. Comme tout employé travaillant en Suisse, Arsène est surtout aiguillé par l’argent. Mais là aussi, le Français se plante. Un Mondial tous les deux ans ne boosterait pas nécessairement les recettes de la FIFA sur le long terme. Jean de la Fontaine a passé sa vie à le susurrer :Puisqu’on parle d’une idée de merde pour l’avenir, invoquons un homme qui a donné son nom à des slips dans une version plus aboutie de: Pierre Cardin. En 2015, le couturier visait juste :Trois ingrédients qui nous font saliver avant chaque Mondial, et dont le seul assuré reste, jusqu’à preuve du contraire, la rareté. Cette même rareté qui vous pousse à vibrer devant un Honduras-Équateur ou un Autriche-Macédoine du Nord. Organiser le Mondial tous les deux ans reviendrait à banaliser l’exceptionnel, aussi bien pour les vrais mordus de ballon rond que pour le grand public. Un Mondial doit rester un combat mythologique, au même titre que les Jeux olympiques, pas une vulgaire exhibition. Et puis, en quoi l’organiser tous les deux ans remonterait son niveau, monsieur Wenger ? Comment motiver plus les joueurs qu’en laissant planer l’idée qu’ils ne disputeront peut-être jamais d’autre Mondial ? En vérité, une Coupe du monde ou un Euro tous les deux ans, c’est comme deux saisons deen un an : on regardera, mais on finira par s’en lasser. Et comme TF1, la FIFA finira par proposer un All-Stars pour relancer la machine. Flemme.Arrêtez d’être européo-centrés ! Le foot appartient au monde entier. Une Coupe du monde tous les deux ans, c’est une plus grande ouverture à l’Asie, l’Afrique et à la zone CONCACAF. Invitons plus souvent les nations de ces continents et ainsi leurs joueurs et leurs sélections progresseront en faisant éclore des styles nouveaux et des talents inconnus. L’universalité du football ne doit plus s’écrire à l’encre invisible :tous les deux ans, ça aurait de la gueule, non ? Selon Arsène Wenger, 166 pays sont ainsi favorables à son projet. L’UEFA est contre : toujours ce repli de l’Europe sur son pré carré... Les enjeux d’un tel projet seraient bassement mercantiles ? Pas plus que la Ligue des champions qui concentre les mêmes huit clubs en quarts chaque année. Les recettes d’un futur Mondial bisannuel profiteraient aux petites fédérations. La beauté de la rareté d’un Mondial tous les quatre ans ? Mais ça n’existe plus. La mémoire foot saturée d’images et de réseaux sociaux s’efface dix fois plus vite qu’avant : on mate et on zappe, en ayant déjà oublié les grands tournois du passé. Aujourd’hui, le Zidane 1998 appartient déjà à la préhistoire. La périodicité annuelle de la NBA, qui est en fait un championnat du monde de basket, satisfait sans les lasser les suiveurs du monde entier, toujours plus nombreux et plus jeunes. Tous les grands sports collectifs ont des compétitions internationales rapprochées : imaginez les Bleus champions du monde de foot, de hand, de basket et de volley la même année... Une Coupe du monde tous les deux ans, avec des éliminatoires concentrés en octobre et en mars, offrirait aux sélectionneurs la possibilité de travailler en profondeur plutôt que lors des cinq rassemblements expédiés au pas de course. Enfin, pour le bénéfice des clubs, la Coupe du monde tous les deux ans enterrera les matchs amicaux, la Ligue des nations, le Tournoi olympique et le projet de Coupe du monde des clubs. Elle est pas belle la vie ?