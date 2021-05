Cittadella-Venezia en finale des play-offs de Serie B

We’re into the finals — with a shot at returning to Serie A after a 19-year absence.#ArancioNeroVerde pic.twitter.com/CAWIxe3nRt — Venezia FC (@VeneziaFC_EN) May 20, 2021

Monza et Mario Balotelli ne verront pas la Serie A l'an prochain. Défaits 3-0 à l'aller ce lundi sur la pelouse de Cittadella , les coéquipiers de l'ancien joueur de l'OM n'ont pas réussi à marcher dans les pattes du Hellas (en 2019) pour renverser la formation de Roberto Venturato. Et ce malgré une seconde période irrespirable pour les visiteurs, mis en difficulté notamment par des buts de... Balotelli de prèset de Marco D'Alessandroà dix minutes du terme.Insuffisant donc pour empêcher Cittadella d'accéder à la finale « 100% Vénétie » face à Venise. Car plus tôt dans la soirée, les ouailles de Paolo Zanetti sont allées chercher un nulen serrant les dents sur la pelouse de Lecce. Avec un tournant, un vrai, et un penalty manqué par l'inusable Marco Mancosu à dix minutes du terme pour les locaux qui aurait pu offrir une fin de match épique.Pour savoir quel sera le troisième larron qui accompagnera Empoli et la Salernitana en Serie A, rendez-vous les 23 et 27 mai prochain !