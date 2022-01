Cholet n’a plus joué en National depuis le 4 décembre

Il faudra patienter encore un peu avant de retrouver nos joueurs sur le terrain. Les tests réguliers réalisés sur l’ensemble des joueurs et du staff du FC Sète 34 ont révélé des nouveaux cas positifs à la Covid-19. La rencontre opposant au SO Cholet est reporté. pic.twitter.com/5PARLFunYt — Football Club Sète 34 (@FCSete34) January 12, 2022

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et de trois !Depuis son match nul 1-1 face à Avranches le 4 décembre, le SO Cholet n’a plus joué un seul match de National. Et ce n’est pas ce week-end que ça va changer. Le match de la 18journée face à Sète programmé vendredi 14 janvier à 19 h est lui aussi reporté en raison de cas de Covid-19 dans les rangs de la formation d’Occitanie. Si tout va bien, ils devraient débuter 2022 par une opposition contre Bourg-en-Bresse, vendredi 21 janvier.Les hommes de Richard Déziré avaient déjà vu leur rencontre face à Créteil, prévue le 7 janvier, et celle face au Mans, prévue le 10 janvier, être reportées pour cause d’un trop grand nombre de joueurs contaminés dans les équipes adverses. Depuis leur défaite (0-1) contre l’OGC Nice en Coupe de France, le 19 décembre dernier, les Choletais sont à l’arrêt total. De son côté, Sète n’a toujours pas joué en 2022 non plus, pour les mêmes raisons. Son dernier match remonte au 10 décembre et un match nul 0-0 face à Annecy.Ils finiront peut-être par organiser leur championnat parallèle.