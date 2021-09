Cheveux courts et Colchonero, le Griezmann prime est de retour

¡Grizi ya tiene su rojiblanca! Nuestro presidente Enrique Cerezo le hizo entrega de la camiseta en el Wanda @Metropolitano con el #BienvenidoGriezmann pic.twitter.com/T0hR19LUXn — Atlético de Madrid (@Atleti) September 8, 2021

EG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En route vers la troisième étoile.15h27, ce mercredi 8 septembre 2021, la nouvelle tombe : Antoine Griezmann est de retour à l'Atlético de Madrid et surtout aux cheveux courts. Présenté pour son grand retour à l’Atlético, le Français a opté pour un passage chez le coiffeur dès la fin de l'entraînement, avant de poser fièrement avec son maillot, floqué du numéro 8. Une coupe qui n’est pas sans rappeler sa belle époque avec la Real Sociedad, et même son Euro 2016 formidable avec les Bleus.Une nouvelle surprenante puisque l’attaquant venait tout juste de performer avec ses cheveux longs en collant un doublé retentissant contre la Finlande. D’autant plus qu’il avait rallié Madrid ce matin avant de s’entraîner avec son petit chignon. Le passage chez le coupe-tif a donc eu lieu entre 13h et 15h, dans le plus grand secret. Et pour le bonheur de tous, surtout des hommes à chignon, lassés d'être surnommés Grizou par tous les comiques du coin.En revanche, le numéro huit, c’est non.