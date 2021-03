Chelsea poursuit sa remontée en enfonçant Liverpool

Incapable de s'imposer à Anfield depuis décembre, Liverpool y a été battu pour la cinquième fois consécutive jeudi soir par Chelsea (0-1). Les Blues grimpent ainsi dans le top four de Premier League.

51

Mason monte

Attaque cherche la cible

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson - Thiago Alcântara (Milner, 80e), Wijnaldum, C. Jones (Oxlade-Chamberlain, 62e) - Salah (Jota, 62e), Firmino, Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Chelsea (3-4-2-1) : Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Kanté, Jorginho, Chilwell - Ziyech (Pulisic, 66e), Mount (Kovačić, 80e) - Werner (Havertz, 90e+1). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Burnley, Brighton, Manchester City, Everton et désormais Chelsea. Cinq matchs à Anfield et autant de défaites consécutives pour Liverpool : une première dans l'histoire du club. Côté Chelsea en revanche, l'arrivée de Thomas Tuchel a changé beaucoup de choses. Dans le nord du Royaume, les Londoniens ont profité de la très mauvaise passe de leur hôte du soir pour s'offrir un succès de prestige et écarter quelque peu un concurrent direct dans la course à la Ligue des champions. Le tout grâce à une belle inspiration de Mason Mount à quelques minutes de la mi-temps, avant de laisser les protégés de Klopp se noyer dans leurs propres insuffisances.Le premier acte est d’abord rythmé par les opportunités laissées en route par Timo Werner face à desen grande souffrance collective. Pour l'acte I, l'Allemand, aligné en pointe à la place de Giroud, envoie sa frappe au-dessus après un très joli contrôle (11). Acte II : sur un service d'Azpilicueta, il foire son lob, seul devant Alisson (17). Enfin la vidéo entre en scène pour le troisième acte, en refusant à l'ancien de Leipzig l'ouverture du score pour un hors-jeu millimétré, alors qu'il avait devancé une sortie improbable du portier brésilien (24). Passés tout proches de la punition, les hommes du Nord manquent le coup du siècle avec Mané, qui rate sa finition sur une galette de Mo Salah (28). Liverpool se permet même quelques actions construites dans le camp des, manière de rappeler qu'il y a aussi un peu de talent sur les bords de la Mersey. Du talent, oui, mais aussi des largesses défensives toujours aussi criantes, dont profite finalement Mason Mount, parfaitement lancé par N'Golo Kanté. Le métronome de Chelsea ne se fait pas prier pour clouer sur place Fabinho et trouver le petit filet d'AlissonProbablement secoués et privés de citrons par Jürgen Klopp, Bobby Firmino et sa bande tentent une révolte au retour des vestiaires, mais la mutinerie ne prend pas. M. Atkinson reste impassible sur le centre du Brésilien contré par la main de Kanté. La réussite semble avoir abandonné desqui n'ont marqué qu'un malheureux penalty à Anfield en 2021. De l'autre côté du terrain, la défense flanche à chaque offensive. Heureusement, Alisson est décisif devant Mount, avant que Robertson ne sauve sur sa ligne la tentative de Ziyech (54). Malgré le retour de Diogo Jota après trois mois d'absence, Liverpool fait encore étalage de lacunes offensives hallucinantes et d'un manque total d'inspiration dans le jeu, en attendant la 85minute pour enfin cadrer un tir. Mais la tête trop lointaine de Wijnaldum ne pose aucun problème à Edouard Mendy. Tout va mal pour les champions en titre, qui peuvent désormais craindre de rester confinés en Angleterre la saison prochaine, faute de qualification européenne. Tout l'inverse de Chelsea, qui pointe à nouveau le bout de son nez dans le