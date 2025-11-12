Raheem Sterling victime d’une tentative de cambriolage

Home not alone.

Pas de bol pour Raheem Sterling, quand ce n’est pas Maresca qui le laisse au loft, ce sont des types cagoulés qui viennent lui rendre visite. Selon le Telegraph, l’ailier de Chelsea a de nouveau été victime d’une tentative de cambriolage, cette fois directement dans sa maison de Berkshire, samedi en début de soirée. Sterling était chez lui, avec sa compagne et leurs enfants, quand des hommes masqués ont tenté de s’introduire dans la propriété. Plus de peur que de mal, tout le monde va bien, mais les nerfs du joueur anglais doivent commencer à ressembler à ceux de l’arrière-garde des Blues.

FC Cambriolage 2 – Raheem Sterling 0

Ce n’est malheureusement pas une première. En décembre 2022, alors qu’il disputait la Coupe du monde au Qatar, Sterling avait dû rentrer en urgence en Angleterre après un home-jacking dans cette même maison. Deux ans plus tard, rebelote. La police de la Thames Valley a ouvert une enquête, tandis que le joueur demande un peu de tranquillité, un luxe qu’il ne trouve décidément ni à Stamford Bridge, ni chez lui.

Un parmi tant d’autres, selon Olivier Horps, directeur commercial et marketing de Verisure, les cambriolages visant des résidences de footballeurs font partie d’une hausse générale de 44 % en dix ans. Des systèmes d’alarme toujours plus connectés, des caméras toujours plus nombreuses, mais rien n’y fait : la porte reste grande ouverte pour les malfaiteurs.

Sur le banc, dans sa baraque, même combat : personne ne le couvre.

