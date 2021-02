Chelsea freiné à Southampton

6

Southampton (4-4-2) : McCarthy - Salisu, Bednarek, Vestergaard, Bertrand - Djenepo, Ward-Prowse, Romeu, Minamino (Tella, 76e) - Ings (Adams, 85e), Redmond (N'Lundulu, 93e). Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.



Chelsea (3-4-2-1) : Mendy - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger - James, Kanté, Kovačić (Jorginho, 76e), Alonso - Mount, Werner - Abraham (Hudson-Odoi, 46e puis Ziyech, 76e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

La première défaite de Thomas Tuchel à Chelsea, ce n'est toujours pas pour aujourd'hui.Malgré une prestation assez poussive dans l'ensemble, lesont en effet ramené un point de Southampton (1-1). Un match nul qui met fin à la série de cinq victoires des Londoniens.La première période symbolise pourtant l'impuissance des partenaires d'Olivier Giroud, sur le banc ce samedi. Car si ils tiennent presque entièrement le ballon, ces derniers peinent à s'approcher de la cage de McCarthy. Seules une volée de Marcos Alonso (6) et une tête de Tammy Abraham sur coup franc (39) font passer un léger frisson dans la surface des. Problème : la stérilité qui touche les visiteurs du jour n'atteint pas les locaux… qui font mouche sur leur première réelle offensive du match grâce à Takumi Minamino, parfaitement lancé par Moussa DjenepoUn bon coup de gueule de Tuchel à la pause, une sortie d'Abraham, et revoilà lesun peu plus saignants dans le second acte, à l'image de Mason Mount. Moins de dix minutes après l'entracte, le jeune Anglais provoque la faute de Danny Ings dans la surface et s'en va convertir son péno. La dernière véritable occasion du match pour eux. Contre le cours du jeu - et comme en première période -, ils frôlent même la correctionnelle lorsque le coup de casque de Jannik Vestergaard s'écrase sur la barre (71). Plus de peur que de mal : l'essentiel est préservé.Lesretrouvent également des couleurs avec ce point, stoppant une triste série de cinq défaites de rang en Premier League.