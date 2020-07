Chelsea calme United et rejoint Arsenal en finale de la FA Cup

En claquant Manchester United comme il faut, grâce notamment à une ouverture du score de Giroud (1-3), les Blues ont infligé aux hommes de Solskjær leur première défaite depuis la reprise et se sont surtout offerts une nouvelle finale de coupe. Ce sera face à Arsenal, tombeur de City samedi.

Inquiétude pour Bailly, pluie de cadeaux pour Mount

United (3-4-1-2) : De Gea - Lindelöf, Maguire (c), Bailly (Martial, 45e+2) - Wan-Bissaka, Fred (P. Pogba, 55e), Matić, B. Williams - B. Fernandes - D. James (Greenwood, 56e), Rashford (Ighalo, 79e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Chelsea (3-4-3) : Caballero - Azpilicueta (c), Zouma, Rüdiger - R. James, Jorginho, Kovačić (Loftus-Cheek, 86e), M. Alonso - Willian (Hudson-Odoi, 80e), Giroud (T. Abraham, 80e), Mount (Pedro, 90e+1). Entraîneur : Frank Lampard.



Oui, ce United post-confinement a quelque chose de spécial. Mais n'est pas invincible pour autant. Se priver de ses locomotives au coup d'envoi, relâcher un jeune - Brandon Williams, 19 ans - pas du tout dans son assiette à Wembley et signer une prestation mollassonne en demi-finale de FA Cup, tout ça a un prix. Et c'est exactement ce qui a coûté auxune qualification en finale, face à un Chelsea qui n'a pas fait de quartier et a rapidement plié l'affaire après un premier pion d'Olivier Giroud ( son deuxième caramel de la semaine ). Un an après une finale en Coupe de la Ligue, deux ans après avoir raflé la coupe nationale et trois ans après la dernière finale Arsenal-Chelsea (remportée par les gars de Wenger à l'époque), lesretrouveront lessur la dernière marche le 1août. Et en cas d'issue favorable, cela serait synonyme de premier titre de la carrière d'entraîneur de Frank Lampard.La première frappasse est pour Reece James, boxée par David de Gea (10) lors de la partie d'échecs du début de rencontre (Ole Gunnar Solskjær et Frank Lampard sortant tous deux un schéma à trois centraux pour la première fois depuis le) tournant à l'avantage des Londoniens, dans les stats comme dans le jeu (plusieurs centres dangereux). L'animation offensive mancunienne est initialement privée de Paul Pogba, Anthony Martial et Mason Greenwood – laissés sur le banc – et ça se voit : Marcus Rashford est sous-exploité, Bruno Fernandes se montre bien timide pendant une petite demi-heure. Jusqu'à l'éveil marqué par un coup franc du Portugais, histoire de lancer la machine et chauffer Willy Caballero (32). Juste avant la pause, avec un Éric Bailly évacué sur civière à la suite d'un choc avec Harry Maguire, OGS repasse dans un schéma plus classique avec l'entrée de Martial. Sans que les effets ne se fassent sentir : Azpi retrouve son âme de latéral, part dans le dos de Brandon Williams et sert Giroud qui jaillit enfin hors de sa boîte au bout d'un temps additionnel interminable (0-1, 45+11).Le deuxième pion des, 43 secondes tout juste après la reprise, est lui une vaste blague – avec encore une fois le pauvre Williams au casting – dont profite le pétillant Mason Mount : passe suicidaire plein axe du bambin du couloir gauche à destination du double M et boulette de De Gea sur la tentative à ras de terre du milieu de terrain de Chelsea (0-2, 46). Côté United, on casse les lignes, mais Rashford est trop excentré pour faire quelque chose (52). Chelsea continue son abattage, et DDG retrouve une main ferme pour empêcher Giroud de signer le doublé (59). Même avec les entrées les plus clinquantes possibles, MU patine : quand Caballero se manque, Maguire n'accroche pas le cadre (65). Alors Chelsea punit, ce même Maguire envoyant la gonfle dans les mauvais filets sous la pression d'Antonio Rüdiger (0-3, 74). La messe est dite, et Martial ne peut plus que sauver l'honneur en allant gratter un peno transformé par Fernandes (1-3, 85). Pour les honneurs, les vrais, il restera une qualification en C1 à aller chercher en championnat pour les habitués d'Old Trafford. Ça tombe bien, c'est aussi ce que chasse un certain Chelsea Football Club.