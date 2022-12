Chelsea boucle son premier transfert hivernal

Chelsea FC is pleased to announce the appointment of Christopher Vivell as the club's new technical director. — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 21, 2022

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lespréparent leur mue.Laissé vacant depuis le départ de Petr Čech cet été, Chelsea a finalement trouvé son nouveau directeur sportif. Le club londonien vient d’officialiser la venue de Christopher Vivell. Ancien directeur sportif de Salzbourg et de Leipzig (qu’il a quitté en octobre dernier), l’Allemand de 36 ans a bâti sa réputation au sein de la maison Red Bull où il a travaillé pendant plus de six ans. En pleine reconstruction après le départ (forcé) de Roman Abramovitch, Chelsea cherche à former une direction compétente pour retrouver rapidement le chemin de la gloire. Lessont actuellement huitièmes de Premier League., a ainsi déclaré Christopher Vivell, qui estde commencer son aventure londonienne aux côtés de Graham Potter, l’entraîneur actuel.Vivell ? Top !