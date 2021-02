Chambly va affronter Clermont avec 16 absents

ERRATUM : 16 absents et non 14. A force on n’arrive plus à compter. — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) February 12, 2021

Un champ de coton-tiges.La Covid-19 aura eu le mérite de faire tourner les effectifs et de laisser sa chance aux jeunes. Avec dix joueurs positifs au variant britannique et quatre autres joueurs blessés, le FC Chambly Oise se déplace ce samedi à Clermont avec un groupe fortement remanié. Seulement onze joueurs professionnels sont disponibles, pour un total de seize absents.Trois U21 et deux U19 Nationaux ont été appelés pour y pallier et cerise sur le gâteau, l'entraîneur des gardiens Vincent Planté fera office de deuxième gardien. Seuls Correa, Danger, El Hriti, Guezoui, Jaques, Soubervie, Doucouré, Le Roy, Pinot et Stojanovski étaient présents sur la feuille de match lors de la dernière journée de Ligue 2 (défaite 1-4 face à Sochaux).Chambly en mode petit poucet de la 25journée.