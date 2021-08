Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Messi

Devant un auditorium du Parc des Princes plein à craquer, Lionel Messi a donné ce mercredi en fin de matinée sa première conférence de presse en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Et si on a surtout verni la langue de bois pour dire à quel point on était heureux d'être là et combien on était motivé pour gagner la Ligue des Champions, il y a aussi eu plusieurs choses intéressantes à retenir.

315

LA phrase du jour : « Mbappé n'a plus d'excuse pour ne pas prolonger »

Immense surprise : objectif Ligue des Champions

Messi encense Verratti

Nasser Al-Khelaïfi répond clairement sur le fair-play financier

Pas une seule question sur Sergio Ramos

Omar Da Fonseca est un fou

Omar da Fonseca lance les chants.... ?? pic.twitter.com/kpc9y6CGpd — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 11, 2021

Par Alexandre Aflalo, au Parc des Princes

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un petit sourire s'est formé sur le visage de Nasser Al-Khelaïfi au moment où Mohamed Bouhafsi lui a demandé si l'arrivée de Messi rebattait les cartes concernant la prolongation de Kylian Mbappé. Sans doute parce que le président savait déjà le scud à peine dissimulé qu'il allait envoyer à son joueur, qui boude un nouveau contrat dans la capitale à un an de la fin de son contrat. «» Ou alors il en a d'autres, qui n'ont rien à voir avec le onze de départ.C'est le mot qui est sans doute revenu le plus souvent : « L'objectif » , avec un L majuscule. L'objectif affiché par le PSG de remporter la Ligue des Champions, après lequel il court sans relâche depuis dix ans et l'arrivée à la tête du club des actionnaires qataris. «» , a même répété plusieurs fois Nasser Al-Khelaïfi, comme si le seul trophée qui comptait était celui aux grandes oreilles. «, a assuré Messi, qui ne l'a pas gagné avec le Barça depuis 2015.C'était l'ultime question de cette conférence de presse, un cadeau de nos amis de la Gazzetta dello Sport. Et donc, forcément, une question centrée sur l'Italie, et en particulier sur Marco Verratti. «» Réponse immédiate de la Pulga : «» . «» . Nasser Al-Khelaïfi avait un peu marre qu'on dise que son club joue avec les règles financières de l'UEFA. Alors quand la journaliste de la BBC placée juste en face de lui a dégainé la question sur les moyens financiers déployés pour faire arriver Messi, le président parisien a mis les choses au clair : «» L'exposé est calme, clair, et Nasser Al-Khelaïfi a également insisté sur les retombées commerciales et en termes d'image énormes pour le club, qui amortiront son coup. Un impact qui s'est déjà fait sentir : «» Les interminables files d'attente devant les boutiques des Champs-Élysées et du Parc des Princes pour se procurer le maillot frappé du numéro 30 lui ont déjà en partie donné raison. «» , a-t-il quand même souri. Chaque chose en son temps.C'est l'une des curiosités de ce transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain : l'Argentin va se retrouver à jouer dans la même équipe que Sergio Ramos, un type avec qui il s'est pris le bec un nombre incalculable de fois ces 17 dernières années lors deenflammés entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Pourtant, aucune question lors de cette conférence de presse n'a porté sur leur future relation en tant que coéquipiers. Il faut dire que le nombre de questions allouées par le club aux journalistes a été très léger : une petite quinzaine, pas plus. On attendra le premier entraînement collectif pour se faire une idée.Tapi dans l'ombre au fond de l'auditorium du Parc des Princes, il attendait son moment, son heure de gloire. Lui l'Argentin, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a tant commenté les matchs de Liga du Barça et de Messi sur BeIN Sports a forcément été un acteur majeur de cette matinée un peu dingue. À peine la conférence de presse terminée, il a explosé : comme un ultra en virage, il s'est mis à hurler des «» , en oubliant qu'il n'avait pas devant lui une tribune remplie de supporters de football mais un parterre de journalistes forcés de conserver un minimum de sérieux (certains ont craqué, avouons-le). Le brave Omar a quand même offert un bon moment de rigolade - ou de gêne, c'est selon. Et a pu repartir bras dessus, bras dessous avec Messi, lui.Pour relire l'intégralité de la conférence de presse de Lionel Messi :