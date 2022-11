Cameroun : André Onana quitte officiellement le Qatar

TP

On ne rigole pas avec Rigobert.En conflit avec le sélectionneur Rigobert Song qui a tout simplement décidé de le mettre à l’écart , André Onana ne fait plus partie de l’aventure camerounaise au Qatar. Le portier de 26 ans s’est envolé ce mardi pour Yaoundé (avec une escale à Paris entre-temps) et quitte donc les Lions indomptables pour des raisons qui restent encore relativement floues.Selon certaines indiscrétions, Song et Onana se seraient pris la tête lors d’une séance d’entraînement. Fatigué de recevoir des réflexions de l’ancien coéquipier de Samuel Eto’o, le gardien de l’Inter Milan se serait braqué, et la situation se serait envenimée. Pour la suite de la compétition, les Lions indomptables devront compter sur Devis Epassy, déjà titulaire lors de la rencontre face à la Serbie (3-3) Les Camerounais et le sabordage, une longue histoire d’amour