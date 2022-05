Cadences avec les stars

Entre la crise sanitaire, les tournois internationaux reportés, les coupes ou les nouvelles compétitions créées, le calendrier international devient de plus en plus infernal pour les joueurs. Matchs enchaînés sans relâche, voyages aux quatre coins du globe ou plages de repos insuffisantes entre deux saisons : la FIFPRO alerte sur les conséquences pour les principaux protagonistes du jeu. Et appelle à une refonte globale, sous peine de voir le sport le plus populaire de la planète se consumer lui-même.

Le sport, c'est vraiment la santé ?

« Tous les joueurs n'ont pas la capacité de discuter avec leur entraîneur »

Un calendrier à remodeler

70. La finale de la Ligue des champions ce samedi soir sera le 70match de l'interminable saison de Mohamed Salah et Sadio Mané. Les deux finalistes de la CAN ont disputé quatorze rencontres avec leur sélection respective et bientôt 56 sous les ordres de Jürgen Klopp. Une cadence infernale loin d'être l'apanage des deux attaquant des: la plupart des protagonistes qui seront sur la pelouse du Stade de France dépassent à peine les quatre jours de repos de moyenne entre deux matchs depuis le coup d'envoi de la saison. Pire encore, certains, à l'image de Thibaut Courtois (20 jours), Militão ou Vinicius Junior (23 jours) n'ont pas eu les quatre semaines de coupure recommandées par la FIFPRO entre deux exercices l'été dernier, la faute à l'Euro et à la Copa América. Autant d'illustrations du rythme de plus en plus démentiel auquel sont confrontés les joueurs, en premier lieu les internationaux, envoyés sur tous les fronts d'août à juillet et de janvier à décembre. Ce jeudi, le syndicat international des joueurs publiait sa dernière étude , mettant en avant l'impact des calendriers sur la santé physique et mentale des joueurs, lors d'un événement intitulé. Tout est dans le titre.La discussion, organisée par la FIFPRO en compagnie de l'UNFP, mais également d'anciens joueurs et entraîneurs, de la LFP ou encore de la FIFA, était introduite en vidéo par Kylian Mbappé.Un message limpide, vite relayé par Jonas Baer-Hoffman, secrétaire général du syndicat :Une étude menée auprès de 1055 joueurs et 92 entraîneurs et membres de staffs à travers le monde et qui met en avant le besoin général de voir le nombre de rencontres baisser, sous peine de perdre en qualité de spectacle. À titre d'exemple, ils sont 54,3% des joueurs interrogés à estimer avoir été blessés au moins une fois en raison d'un calendrier surchargé, quand 81,5% des coachs ont constaté des effets sur la santé mentale des joueurs. En matière de rythme, l'étude se concentre sur les matchs joués en, à savoir lorsqu'un joueur a bénéficié de moins de cinq jours de récupération entre deux rencontres. Sans surprise, ces situations sont régulières : lors de la saison 2020-2021, Luka Modrić a participé à 24 matchs consécutifs sans période de repos suffisante, soit plus de quatre fois le chiffre recommandé par la FIFPRO (entre quatre et six matchs). Le Croate est d'ailleurs loin d'être le seul, puisque 147 séries de dix matchs ou plus dans cette situation ont été recensées sur l'année.Le syndicat des joueurs milite pour une saison de 40 à 42 semaines, après un minimum de quatre semaines de coupure et six de préparation sans match de compétition, tout en réduisant le nombre de matchs joués à environ 50 pour les joueurs., défend Jonas Baer-Hoffmann, qui espère une réglementation sur la question. Invité à s'exprimer sur le sujet, Claude Makélélé est revenu sur son vécu d'international, habitué aux saisons à rallonge."Écoute je suis fatigué, j'ai besoin de sauter un match", reconnaît-il.Un sommeil primordial dans le processus de récupération de footballeurs toujours plus sous pression au quotidien., appuie Grégory Dupont, préparateur physique passé par le Real Madrid et l'équipe de France.Autant d'indices qui doivent permettre de limiter les risques, mais qui ne peuvent être optimisés que dans le cadre d'un calendrier adéquat.La question est alors la suivante : comment créer un calendrier qui satisfasse tout le monde, tout en protégeant les joueurs ?, détaille encore Jonas Baer-Hoffmann."Avons-nous un problème ?""Comment pouvons-nous le résoudre ?" » Ces derniers mois, la FIFA a formulé la proposition de diviser le nombre de trêves internationales tout en les rallongeant, ce qui permettrait au moins de limiter les déplacements. Une possibilité qui divise, puisque 46,5% des joueurs interrogés y seraient favorables, à en croire l'enquête (contre 25,7% d'opposition et 27,7% qui ne se prononcent pas)., insiste pour sa part Steven Martens, directeur technique de la FIFA.Une volonté difficile à concilier avec les intérêts des ligues nationales, effrayées par les coupures trop longues imposées au championnat, comme ce sera le cas en novembre et décembre prochains avec la Coupe du monde au Qatar., répond Arnaud Rouger, directeur général de la LFP.Quoi qu'il en soit, les joueurs aimeraient avoir leur mot à dire. Vice-président de l'UNFP, David Terrier plaide :Ce serait déjà un premier pas.