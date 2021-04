Cadix s'est fait distancer trop rapidement

Ledesma - Espino (Ivi, 65e), Guittérez, Jiménez, Carcelén (Akapo, 46e) - Izquierdo, José Mari (Cala, 46e), Jønsson, Salvi (Lozano, 46e) - Sobrino, Negredo (Šaponjić, 46e). Entraîneur: Álvaro Cervera.



Cadix a essayé de rivaliser, mais Cadix s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas son soir.Durant l'échauffement, lesont pourtant arboré un T-shirt avec l'inscriptionsur le devant etau dos. Mais dans les faits, cela n'a pas beaucoup aidé à se diriger vers la victoire. En effet, les locaux ont rapidement encaissé un premier but à la suite d'un penalty concédé pour un écrasement de pied causé par Isaac Carcelén. Une spirale négative va alors s'instaurer, et Cadix va concéder deux nouveaux buts consécutifs à un centre venu de la gaucheet un autre issu de la droiteDésireux de revenir dans la partie, Álvaro Cervera va alors procéder à quatre changements au moment d'entamer la deuxième période. L'équipe est plus structurée et parvient à se rapprocher de la surface adverse, mais cela ne se solde pas rapidement par une réduction du score. De loin, Ivan Šaponjić cadre sa frappe, mais le buteur serbe est signalé hors jeu au départ de l'action (68). Également entré en jeu, Anthony « Choco » Lozano s'est essayé à une frappe plus en puissance, mais le cadre s'est largement dérobé (88). Enfin, Ruben Sobrino aurait pu sauver l'honneur, mais sa frappe était trop centrée (93).Cadix manque donc l'occasion de s'insérer un peu plus dans le ventre mou du classement et reste treizième de Liga, à neuf longueurs de la dix-huitième place occupée par Huesca qui compte un match en moins.