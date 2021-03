C1 féminine : Lyon passe en quarts sans trembler

2

????????? ??? ?????? ?'@UWCL ! En l’emportant 3 buts à 1 en terres danoises, nos Lyonnaises assurent leur qualification pour la suite de la compétition (5-1 cumulé) ! Place maintenant à la préparation du choc face au PSG ce samedi ! #BIFOL pic.twitter.com/BpfJ49nz9p — OL Féminin (@OLfeminin) March 10, 2021

Brøndby (4-2-3-1) : Bahrenscheer - Eslund, Sunde, Kildemoes, Pleidrup - Hasbo, Winnem - Nielsen, Christiansen, Gejl (Mindhardt, 17e) - Winther (Abilda, 57e). Entraîneur : Per Nielsen.



Lyon (4-3-3) : Bouhaddi - Cayman, Buchanan, Renard, Bacha (Karchaoui, 12e) - Gunnarsdottir (Kumagai, 59e), Damaris, Marozsán (Majri, 46e) - Cascarino (Macario, 46e), Parris (Henry, 74e), Malard. Entraîneur : Jean-Luc Vasseur.

AS

Parris rassure avant Paris. Vainqueurs du match aller à la maison (2-0) face à Brøndby, les Lyonnaises ont confirmé six jours plus tard au Danemark et enchaînent un 30match consécutif sans défaite en Ligue des champions. Mais comme la semaine dernière, le succès des quintuples championnes d'Europe en titre a mis du temps à se dessiner. Les Danoises ont même allumé la première mèche en ouvrant le score par Nanna Christiansen, bien aidée par une Sarah Bouhaddi trop avancée. Piquées au vif, les Fenottes ont rapidement inversé la tendance grâce au duo décisif de la première manche. Nikita Parris s'est montrée opportuniste dans les six mètres pour reprendre un centre de Sakina Karchaoui, entrée à la place de Selma Bacha, blessée. Juste avant la pause, laMelvine Malard a remis les pendules à l'heure d'un enroulé pied gaucheAprès le repos, Jean-Luc Vasseur a enclenché l'opération turn-over dans l'optique du choc face à Paris ce week-end. Et les entrantes n'ont pas déçu, à l'image d'Amel Majri, à l'origine du penalty transformé par Wendie Renard. En confiance, les Lyonnaises ont investi le camp danois, sans réussir à inscrire un quatrième pion malgré l'audace de Janice Cayman (poteau) ou les nombreuses tentatives de Majri.La qualification pour les quarts de finale en poche, il est temps désormais de ne pas laisser filer le PSG dans la course au titre.