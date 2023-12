​​Youcef Atal jugé lundi pour provocation à la haine

Youcef Atal, défenseur latéral de l’OGC Nice, est convoqué ce lundi devant les juges pour provocation à la haine pour avoir partagé une vidéo à caractère antisémite, à la suite de l’attaque sanglante du Hamas et le début des bombardements d’Israël sur Gaza. Dans l’extrait, qu’il n’avait visiblement pas regardé jusqu’au bout, un prédicateur, Mahmoud al-Hasanat, demande à Dieu d’envoyer « un jour noir sur les juifs » et « d’accompagner la main » des habitants de Gaza « s’ils jettent la pierre ».

Après avoir été suspendu à titre conservatoire par le Gym, l’international algérien sera, lundi à partir de 13h30, face à la Licra (Ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme) et l’Observatoire juif de France. Youcef Atal devrait de nouveau plaider « la maladresse » alors que l’apologie du terrorisme n’a pas été retenue par le parquet de Nice. Il avait été placé en garde à vue les 23 et 24 novembre derniers et est, depuis, sous contrôle judiciaire, avec une caution de 80 000 euros et une interdiction de quitter le territoire national. Il risque jusqu’à un an de prison d’après France Bleu. La sanction de sept matches de suspension, infligée à son encontre par la LFP, prendra fin ce mercredi face à Lens, mais il semble peu probable que le club azuréen, déjà dans la tourmente avec le procès de Christophe Galthier, compte encore sur lui.