Yannick Cahuzac est le nouveau sélectionneur de la Corse

Nouveau coach, joueurs ou staff… la sélection corse se fait une beauté. Après trois d’absence, la Squadra Corsa fait son retour, en nommant Yannick Cahuzac au poste de sélectionneur. La Corse entame ses préparatifs pour défier la Sicile en amical, au stade Tomaselli de Caltanissetta, le 10 juin prochain. Dans un point presse donné ce jeudi, André di Scala, président de cette sélection régionale, a d’ailleurs annoncé le nouvel organigramme, incluant notamment Anthony Lippini et Gary Coulibaly – respectivement anciens défenseurs du Gazélec, de l’AC Ajaccio et du SC Bastia.

« Nous avons perdu de nombreux cadres sur ces deux dernières années. Nous allons avoir beaucoup de joueurs nés en 2000 qui vont nous rejoindre. Notre but est de les valoriser et de les encadrer, grâce à la présence d’anciens sur le banc ou dans l’équipe dirigeante », a précisé Di Scala. Au sein de cette jeune génération, se trouvent les frères Matteo et Lisandru Tramoni (Pise), Thomas Berenguier (Borgo), ainsi qu’Anthony Roncaglia et Félix Tomi (Bastia). La dernière sortie des Corses s’était soldée par un succès aux tirs au but face à la Sardaigne.

