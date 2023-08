La Liga des justiciers.

Alors que toutes les voix s’élèvent contre Luis Rubiales, qui a notamment embrassé Jenni Hermoso sans son consentement lors des célébrations du titre mondial de l’Espagne, et cumule les casseroles, Xavi est aussi monté au créneau ce samedi. Pour rappel, le boss de la RFEF vient d’être suspendu par la FIFA, mais pas par sa propre Fédération. Présent en conférence de presse avant le match à Villarreal, le coach du Barça est allé droit au but : « J’apporte mon soutien inconditionnel à Jenni et à toutes les joueuses et je condamne le comportement du président de la RFEF, qui me semble inacceptable », s’est-il exprimé, sans tergiverser.

Sur Twitter, son ancien acolyte Andrés Iniesta a lui exprimé sa « tristesse » face aux événements autour du foot dans son pays, dans des termes forts : « Je crois que nous ne pouvons pas tolérer des actes comme ceux que nous avons vus, qui ont terni une étape aussi importante que la victoire en Coupe du monde. Je n’ose imaginer ce que doivent ressentir toutes les joueuses de l’équipe nationale en ce moment, en voyant que l’on ne parle pas du grand tournoi qu’elles ont joué et du football fantastique qu’elles nous ont enseigné. C’est une honte que la belle histoire que tant de joueurs ont construite pendant tant d’années ait été ternie. Nous avons dû supporter un président qui s’est accroché à son poste, qui n’a pas admis que son comportement était inacceptable et qui nuit à l’image de notre pays et de notre football dans le monde entier. »

Les carottes sont cuites et recuites pour l’intéressé.

