Xavi : « On nous a traités de clowns de la Ligue des champions »

Une revanche pour Xavi, une.

Le FC Barcelone est parvenu à se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions en éliminant Naples, champion d’Italie en titre, ce mardi (3-1). En conférence de presse, Xavi n’a pas caché sa satisfaction et a répondu aux critiques de la presse espagnole : « J’ai dit à mes joueurs de se détendre, qu’il n’y avait pas mort d’homme. Il y a eu beaucoup de critiques injustes, on nous a traités de clowns de la Ligue des champions. Et maintenant on fait quoi ? »

Le coach espagnol peut savourer, cette fois, son Barça ayant livré une performance convaincante et rassurante. « Nous devions être meilleurs que Naples et nous l’avons été, s’est réjoui Xavi. C’est une qualification très méritée. » Celui qui a déjà annoncé son départ du club en fin de saison l’assure, ce résultat ne changera rien à son avenir en Catalogne. « Au moment où l’on parle, rien n’a changé. Si on avait perdu, vous auriez sûrement écrit que j’étais à la rue », a-t-il ironisé.

Et si le Barça, par miracle, va au bout ?

