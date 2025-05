Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid dès la Coupe du monde des clubs ?

Changement de tempo pour Xabi Alonso.

Alors que son arrivée sur le banc du Real Madrid était prévue après la Coupe du monde des clubs 2025, AS avance que l’ancien stratège du milieu merengue pourrait finalement prendre les commandes plus tôt que prévu.

Alonso préféré à Solari

Premier match annoncé le 18 juin à Miami face à Al-Hilal, dans le premier match des Merengues au Mondial. Un virage rendu possible par deux événements majeurs : le départ officiel d’Alonso de Leverkusen acté le 9 mai, et l’annonce, trois jours plus tard, de l’arrivée de Carlo Ancelotti à la tête du Brésil dès le mois de juin. Résultat, la voie est libre. Et le Real préfère donner les rênes tout de suite à son nouvel homme fort plutôt que de miser sur l’intérimaire Solari.

Le timing n’est pas anodin : pas de tournée estivale cette saison pour Madrid, mais donc une Coupe du monde des clubs en guise de préparation. Un groupe accessible (Pachuca, Al-Hilal, Salzbourg), un cadre international, et 115 millions d’euros de primes à aller chercher.

L’occasion parfaite de décoller l’image négative qui colle au Real depuis plusieurs mois ?

