Woody Allen persiste dans son soutien à Luis Rubiales

Impossible de savoir si Luis Rubiales est un fan de Woody Allen, mais la réciproque semble être réelle.

Déjà venu au soutien de l’ex-président de la Fédération royale espagnole de football après la malheureuse affaire du baiser volé, le réalisateur en a remis une couche. Pour lui, en effet, il n’y a visiblement pas lieu de crier à l’indécence et de faire de cette histoire une polémique.

« Cela me semble être un geste innocent, a ainsi indiqué l’Américain, au micro de RTL. Dans un moment de joie de la célébration après la finale, deux personnes qui se connaissaient se sont prises dans les bras et il y a eu un baiser. » Pas de scandale ou autre, donc ? « Non. Ce n’est pas la manière dont cela a été montré aux États-Unis », a répondu l’homme de 87 ans.

Son avis a été entendu, pas besoin d’une troisième prise.

