Will Still : « Même quand j’étais petit, je prenais des rouges débiles »

Mea culpa.

Libéré par Josh Wilson-Esbrand à la 84e minute, le Stade de Reims a dû faire preuve de patience pour arracher la victoire contre Lorient ce samedi (1-0). Un scénario éprouvant pour Will Still, qui s’est laissé dépasser par sa frustration, au point de recevoir un carton rouge à dix minutes de la fin. « J’ai toujours été comme ça. Même quand j’étais petit, je prenais des rouges débiles parce que je vis le truc, je suis parfois un peu bête », a reconnu le Belge au micro de Prime Video.

🤣🤣 La réaction de Will Still sur son carton rouge !#SDRFCL pic.twitter.com/9MsSQv4xZf — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 28, 2023

« Je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire semblant, confie le coach champenois. Ca me rendait fou, ça prenait dix ans à faire un dégagement, six ans pour une touche. Je me suis dit, à un moment, il va sévir, il va dire un truc. Et puis c’est moi qui ai déconné, je n’aurais pas dû réagir comme ça. »

Faute avouée, et déjà pardonnée.

