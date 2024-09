Waldemar Kita : « Je fais bien mon travail et je peux me regarder dans une glace »

Toujours vivant, toujours debout.

Président du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita fait presque partie des meubles en Loire-Atlantique. Au grand dam d’une partie des supporters, pas avare de critiques quant à sa gestion. L’homme d’affaires a toutefois appris à faire avec et reste droit dans ses bottes. « Ça représente peut-être 1 000 personnes sur 30 000 qui sont au stade. Ce n’est pas tant que ça, répond-il dans les colonnes de L’Équipe. À partir d’un certain moment, quand on vous insulte, ça reste désagréable et injuste, mais il faut s’y faire. On a retrouvé la Coupe d’Europe en 2022 et ça n’a rien changé… Moi, je sais que je fais bien mon travail et que je peux me regarder dans une glace tous les matins. »

L’idée d’un rachat du FCN est revenue dans l’actualité avec la rumeur d’un intérêt de l’entourage de Trent Alexander-Arnold. Waldemar Kita ne botte pas en touche : « Dans les affaires, tout est à vendre et à acheter. » Mais « il faut un projet solide et les finances qui suivent », prévient-il. « Si je pense que quelqu’un peut faire mieux que moi, ça ne me pose aucun problème. Quand j’ai vendu ma première société, Cornéal, il y a 18 ans, c’est parce que je pensais que la personne qui allait l’acheter allait faire mieux. Je lui ai laissé un beau bébé, et aujourd’hui, c’est la société numéro 1 au monde. » Le président nantais a néanmoins précisé que, si lui ne s’imaginait « peut-être pas » au club encore longtemps, son fils Franck restait déterminé à continuer sur la durée.

La douche froide.

